Роман Троценко займется золотом

Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продает всю свою долю — 22,4% — Роману Троценко. Сумма сделки по рынку может составить около $91 млн. Это первый крупный актив господина Троценко в золотодобыче и вообще в майнинге, до этого бизнесмен в основном интересовался химическими предприятиями и транспортом.

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев продает Fincraft Holdings Ltd, на балансе которой находятся 22,4% акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk. Как следует из сообщения LSE, покупателем выступает НПО «Альтаир» — компания, контролируемая Романом Троценко. Сделка пока не закрыта в ожидании регуляторных одобрений.

Представитель господина Ракишева подтвердил “Ъ” факт договоренности.

«Решение о продаже нашего пакета принималось исключительно из коммерческих соображений и основывалось на рыночной ситуации, а также необходимости фондирования некоторых наших проектов. В то же время мы верим, что компания продолжит свое развитие и рост»,— заявил “Ъ” Кенес Ракишев через своего представителя. «В ближайшем будущем мы планируем сфокусироваться на наших никеле-кобальтовых проектах. При этом я продолжаю верить в инвестиционную привлекательность золота, и не исключаю возможности дальнейших инвестиций в данный сектор»,— добавил он. По рынку этот пакет Petropavlovsk стоит около $91 млн.

Это первый крупный актив Романа Троценко в горнодобывающей отрасли. Его основной бизнес сосредоточен в транспорте (холдинг «Новапорт», занимающийся аэропортами, а также Московское речное пароходство). Кроме того, бизнесмен инвестирует в химическую промышленность («СДС-Азот»).

Юрий Барсуков