Володин рассказал о «точечных корректировках» Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Конституцию России необходимо менять точечно, но не пересматривать ее базовые положения. Такое мнение господин Володин высказал в своей статье «Живая Конституция развития» в Парламентской газете.

«Безусловно, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции. Они незыблемы… И лишь иногда целесообразны точечные корректировки Конституции, которые позволяют лучше раскрыть правовой потенциал нашего Основного закона»,— написал спикер Госдумы.

По мнению Вячеслава Володина, для выполнения стратегических задач России нужны эффективные решения, поэтому «необходимо оценить потенциал для развития и дальнейшего повышения эффективности работы принципов и норм Конституции». В частности, господин Володин вновь предложил ввести норму, которая бы разрешала Госдуме участвовать в формировании правительства. По мнению спикера Госдумы, в Конституции должны также прописаны нормы, по которым правительство РФ будет отчитываться перед парламентом.

25 декабря на встрече президента с руководством Госдумы и Совета федерации Вячеслав Володин уже высказался за необходимость проанализировать, как «нормы Конституции работают сегодня, насколько они соответствуют тем положениям, которые были приняты». Господин Володин также заявил о необходимости расширения полномочий парламента для того, чтобы «устранить дисбаланс ветвей власти», в том числе при взаимодействии с правительством.

В июле Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским, для чего требуется одобрение Госдумы.

Подробнее о предложениях спикера Госдумы — в публикации “Ъ” «Прорабы донастройки».