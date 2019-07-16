Министр культуры Чечни отчитал чеченских артистов за несогласованные с властями песни

Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев раскритиковал артистов из республики, которые прославились благодаря соцсетям и YouTube, за выступления на свадьбах с репертуаром, не согласованным с властями Чечни, сообщается в сюжете телеканала «Грозный». Господин Дааев отметил, что по поручению главы республики Рамзана Кадырова в Чечне создана специальная комиссия, без одобрения которой песня не может «уйти в народ».

«Выносят специальное решение, специальное заседание проходит, люди должны приходить со своим репертуаром. Только после того, как вот та или иная песня одобрена специальной комиссией, только после этого песня имеет право уйти в народ»,— сказал он.

На встрече с министром присутствовали исполнители Аюб Вахарагов, Иман Темирбулатова и Макка Дамаева. Господин Дааев на чеченском языке отчитал артистов, отметив, что они недостойны петь на свадьбах, так как у них нет «никакого представления о музыке». Министр призвал не приглашать на какие-либо мероприятия «людей, которые не связаны с Министерством культуры, но возомнили себя артистами».