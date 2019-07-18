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Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ   |  купить фото

А ведь были же свои в школьную доску

Конфликт России и США дошел до учителей

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

В отношениях между Москвой и Вашингтоном появился новый раздражитель. Посол США Джон Хантсман в среду обвинил Москву в «использовании детей как заложников в дипломатических спорах». Это произошло после того, как МИД РФ отказался выдавать визы 30 учителям московской Англо-американской школы (ААШ). В ведомстве обращают внимание на то, что преподаватели претендовали на дипломатический статус, по сути, являясь сотрудниками коммерческого учреждения. Каждая из сторон конфликта обвиняет другую в нежелании обсуждать вопрос по существу и искать компромиссы.


Преподаватели Англо-американской школы в Москве собирались приехать в Москву по дипломатическим паспортам, но затем работать в учреждении, оказывающем коммерческие услуги, сообщили “Ъ” в МИД РФ. «Учителя школы направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с диппаспортами,— сообщили в министерстве.— То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре, но пользуется дипломатическими привилегиями. Нонсенс! Кроме того, и сама эта школа находится вне правового поля». В ведомстве добавили, что Москва в течение 15 лет просила США как-то исправить ситуацию, «сесть за стол переговоров, привести в соответствие статус школы и визы учителей, решить все вопросы на основе взаимности», но ответа не получила. «Все опции решения вопроса — на столе в кабинете у посла Хантсмана»,— добавили в МИД РФ.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова в среду на брифинге отметила: «Претензии по поводу задержки с приездом учителей надо адресовать не Москве, а Вашингтону. Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны просто перестать отказывать в визах. Они это делают, и делают регулярно». Российская сторона, по словам госпожи Захаровой, «много раз предлагала Госдепартаменту нормализовать взаимную выдачу виз, но в ответ получала отказ». Представитель МИДа предположила, что государственные органы США «специально создают тупиковую ситуацию, чтобы придумать либо очередной скандал, либо очередной провокативный момент».

На просьбу “Ъ” прокомментировать информацию о типе заявок на визу, поданных преподавателями школы, посольство США не ответило. При этом в среду утром посол США в РФ Джон Хантсман обвинил Москву в «использовании детей как заложников в дипломатических спорах».

«Правительство РФ приняло заслуживающее сожаления решение, отказав в визе учителям, которые должны были приехать в следующем месяце, чтобы начать учебный год в ААШ,— заявил он.— Это решение повлияет на 1,1 тыс. студентов и их семьи из 60 стран, граждане которых обучаются в школе». Дипломат выразил надежду на то, что до сентября проблему удастся решить и новый учебный год начнется так, как и должен был.

Кроме того, как стало известно “Ъ”, посольство США отправило членам Американской торговой палаты (AmCham) и ее главе Алексису Родзянко письмо с пояснением ситуации.

В нем говорится, что МИД РФ уведомил американских дипломатов о невыдаче виз 30 учителям еще на прошлой неделе. Усилия трех посольств — США, Великобритании и Канады, вступивших в переговоры с МИДом, ни к чему не привели. Такой исход, говорится в письме, будет иметь серьезные кратко- и долгосрочные последствия.

  • Во-первых, в ААШ, возможно, теперь придется принимать меньше детей, а обязанности преподавателей будут перераспределены.
  • Во-вторых, школе будет гораздо сложнее нанимать высокопрофессиональных иностранных учителей и другой персонал.
  • При этом в письме отмечается, что детей дипломатов из США, Британии и Канады среди учащихся школ меньшинство, в основном пострадают «дети представителей международного бизнеса и других дипмиссий».

В материале газеты The New York Times, которая первой сообщила об отказе сотрудникам школы в визах, приводятся слова Алексиса Родзянко, который предположил, что таким образом Москва пытается заставить Вашингтон вернуть ей две дипломатические дачи — в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были изъяты у РФ по решению администрации Барака Обамы в 2016 году. Он также высказал предположение, что удар по школе негативно скажется на привлекательности России как места проживания иностранцев: многие дипломаты, представители международных организаций и бизнеса отправляли своих детей учиться именно в ААШ.

Англо-американская школа не в первый раз страдает от похолодания в российско-американских отношениях. В конце сентября 2018 года петербургское отделение школы было закрыто по истечении срока аренды здания. Школа была структурным подразделением генконсульства США в Санкт-Петербурге, которое было закрыто в ответ на закрытие генконсульств РФ в Сан-Франциско и Сиэтле. Тогда в МИД РФ также сообщали, что «правовое положение школы было, мягко говоря, очень шатким».

Сейчас у школы особый статус — она не является «посольской» в классическом понимании, работая на основании коммерческого контракта с тремя посольствами — США, Британии и Канады. Российская сторона неоднократно предлагала ААШ зарегистрироваться в качестве учебного заведения по российским стандартам, а в 2017 году, по данным “Ъ”, рассматривала возможность того, чтобы выдвинуть соответствующее жесткое требование. Но пока этого не произошло.

Михаил Коростиков, Галина Дудина, Павел Тарасенко


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