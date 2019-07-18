Дорога дорога, а ехать некуда

Впервые вводимый штраф за попытку бесплатно проехать по платной трассе составит 5–10 тыс. руб. Постановление будет вынесено в течение пяти дней с момента нарушения — за этот срок можно будет самостоятельно и без последствий оплатить задолженность. Подобные нормы заложены в законопроекте Минтранса, с которым удалось ознакомиться “Ъ”: документ уже поступил на согласование в правительство. Санкция будет применяться в случаях, когда водитель проехал пункт взимания платы, сломав шлагбаум, либо не оплатил проезд в системе безбарьерного проезда freeflow, которую в первую очередь планируется внедрить на строящейся Центральной кольцевой автодороге. Операторы платных дорог считают, что часть сборов от штрафов должны получать компании в качестве компенсации недополученной платы.

“Ъ” удалось ознакомиться с текстом законопроекта о введении санкций для водителей за неоплату проезда по платным дорогам. Законопроект, подготовленный Минтрансом России, находится на согласовании в правительстве. Поправки вносятся в несколько нормативных актов. Так, в КоАП появится статья 12.21.4: если проезд по платной трассе не оплачен, штраф в 2,5 тыс. руб. высылается автовладельцу по почте (фиксация происходит камерой на ПВП — пункте взимания платы). Если бесплатно проехал грузовик, принадлежащий иностранному перевозчику, штраф применят в отношении водителя большегруза. При повторном в течение года нарушении штраф составит уже 10 тыс. руб. (он может быть оплачен со скидкой). Постановления будет готовить Ространснадзор. Информацию туда передаст госкомпания «Автодор» через систему межведомственного взаимодействия. В Бюджетном кодексе запишут, что штрафы поступают в Федеральный дорожный фонд.

В законе «Об автодорогах и дорожной деятельности» зафиксируют обязанность водителей соблюдать правила оплаты проезда. Последние утвердят отдельным постановлением правительства (проект есть у “Ъ”). Если автовладелец проезжает участок без оплаты либо на его счету недостаточно средств, оператор «формирует в отношении транспортного средства или пользователя информацию о задолженности». Оплатить ее можно в течение пяти суток с момента нарушения, затем проезд считается неоплаченным, выносится штраф. Оператор платной трассы не несет ответственности за «некорректное списание платы» или формирование задолженности автовладельца в следующих случаях: водитель проезжает ПВП с превышением скорости, с нарушением правил дистанции (с едущим впереди автомобилем), с неправильно размещенным в салоне транспондером.

Общая протяженность дорог в России — порядка 1,5 млн км. 53 тыс. км из них — протяженность дорог федерального значения, 2,9 тыс. км находятся в ведении госкомпании «Автодор».

Штраф за неоплаченный проезд на платной дороге обсуждается властями с 2014 года. Санкция необходима для внедрения на трассах системы freeflow, позволяющей проезжать ПВП почти без торможения либо вообще отказаться от них. Система уже много лет применяется за рубежом. В России ее планируется внедрить на будущей ЦКАД. Штраф также можно применять и на традиционных ПВП, где шлагбаумы не останавливают водителей (особенно водителей грузовиков). Для борьбы с этим явлением в начале года «Автодор» начал менять гнущиеся шлагбаумы с поворотным механизмом на жесткие металлические. Если машина ломает оборудование, инспектор ГИБДД оформляет ДТП, ущерб владельцу оборудования возмещает страховщик по ОСАГО. Когда водитель при этом скрывается с места происшествия, видео с камеры наблюдения передается в полицию: автовладелец может быть лишен прав по решению суда на срок до полутора лет. Порой на ПВП дежурят сотрудники Госавтоинспекции: автомобилистов, пытающихся проехать зайцем, штрафуют помимо прочего за проезд на красный свет, который зажигается при опущенном шлагбауме. В результате доля нарушений, связанных с бесплатным проездом по платным участкам дорог, с января по июнь сократилась с 9,6% до 0,4% (от общего числа проездов по платным дорогам). С 17 по 23 мая на ПВП, по данным «Автодора», произошло 169 аварий, из них в 161 случае водители пытались проехать бесплатно, в 120 случаях скрылись с места происшествия. 24–26 мая в Новгородской и Тверской областях на М-11 произошло пять ДТП, в результате которых были сломаны шлагбаумы, из них в четырех случаях бесплатно пытались проехать грузовики.

Проезд платного участка без оплаты — умышленное нарушение, указывает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков, поэтому давать водителям право оплачивать задолженность в течение пяти дней не нужно. Штрафовать можно сразу на 5 тыс. руб., считает депутат, так как бесплатный проезд часто связан с созданием аварийных ситуаций на ПВП. «Было бы правильно останавливать такие машины для проверки, люди там явно неадекватные»,— говорит Вячеслав Лысаков. «Введение штрафов — мера необходимая,— говорит директор АО "Новое качество дорог" (оператор обхода Одинцово) Вячеслав Некрасов.— Ежедневно на наших ПВП возникает до 80 нештатных ситуаций, вызванных желанием участников движения проехать без оплаты. Они блокируют пункты оплаты, создают помехи в движении, инициируют ДТП, повреждают имущество, подвергают опасности пассажиров и персонал. Характерный пример — мотоциклисты, которые пытаются проскочить за автомобилем, оплатившим проезд, но не справляются с управлением, увидев опускающийся шлагбаум. В итоге — разбитые мотоциклы, травмы, повреждение имущества третьих лиц». При этом, по словам господина Некрасова, операторы платных дорог заинтересованы в возмещении потерь от неоплаченных проездов, поступления от штрафов «могли бы стать источником возмещения этих потерь». Законодательную инициативу Минтранса поддерживают и в Северо-Западной концессионной компании (СЗКК, оператор трассы М-11). Там считают, что часть штрафа должна направляться владельцу дороги в качестве недополученной платы за проезд, остальное — идти в пользу государства. «Общая сумма должна быть выше стоимости самого проезда, чтобы отбить желание нарушать в следующий раз»,— считают в СЗКК.

Деньги с транспондеров порой списываются некорректно из-за недостатков системы, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. По его словам, известны случаи, когда прибор срабатывал на соседней полосе ПВП, по которой двигался грузовик, в результате с владельца легкового автомобиля списывали средства по повышенному тарифу. Он считает необходимым записать лимит задолженности, при которой штраф не назначается (например, при долге 20 руб.).

Иван Буранов