Случаи неуважения к власти рассмотрят по методичке

Наказывать за неуважение к власти будут по методичке — полицейские получили разъяснения, кого и в каких случаях можно привлекать к ответственности по новой статье. В рекомендациях МВД прописаны четкие инструкции — что именно должно содержаться в посте, чтобы на его автора можно было завести административное дело по принятому весной закону. Какие публикации теперь признают неуважительными, расскажут Виктория Феофанова и Анастасия Ройзман.

Наказание за «надменный, циничный и оскорбительный пост, содержащий непристойную картинку или нецензурные выражения, обязательно с упоминанием первых лиц государства» — штраф максимум в 300 тыс. руб. или 15 суток ареста. Полицейским разъяснили, в каких случаях они могут возбуждать дела по закону о неуважении к власти.

В методичке МВД говорится, что автор публикации должен проявлять то самое неуважение в грубой форме, используя мат или порнографические изображения. Также он должен противопоставлять себя окружающим и демонстрировать унизительное отношение к обществу и государству. И главный признак публикации, которая достойна наказания,— упоминание президента, Госдумы, Совета федерации, судов и госсимволов — флага, герба, гимна. В МВД решили, что только соблюдение всех этих условий дает право завести на автора публикации дело.

По словам главы международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, эти формулировки позволят избежать перегибов в применении нового закона в регионах: «Основной смысл этих рекомендаций не в том, что наказывать, а в том, что не наказывать. Ведь сейчас практика ушла в самые разные довольно бредовые стороны.

Между тем, методические указания не делают эту статью сколь бы ни было соответствующей минимальным стандартам свободы слова, потому что она предполагает наказание за острую критику органов власти.

Вообще, закон был принят для защиты имени президента Российской Федерации».

На сегодняшний день по закону о неуважении власти составлено около 30 протоколов, подсчитали правозащитники. Первый приговор по этой статье суд вынес в апреле: жителя Новгородской области Юрия Картыжева оштрафовали за фразу, породившую тысячи мемов в интернете. Он с приговором не согласился и подал жалобу в ЕСПЧ. «Я не отрицаю, что писал про Владимира Путина, но там многоточие поставлено было. Все по-разному понимают этот пост. Я так же буду себя вести, как и вел. Опять буду писать с многоточием. Что они мне могут сделать? Я платить ничего не буду и не боюсь никого»,— поделился Юрий Картыжев.

На этой неделе в Новокузнецке составили протокол на местного активиста Игоря Горланова, который опубликовал у себя в соцсетях новость о первом штрафе за неуважение к власти. К ссылке он прикрепил комментарий, который и стал поводом для разбирательства. В нем, как считают чиновники, содержалось нецензурное высказывание в отношении Владимира Путина.

Поможет ли методичка МВД избежать наказания? Этот документ носит рекомендательный характер, подчеркивает учредитель общественной организации «Московский правозащитный центр» Михаил Салкин: «Штраф в 300 тыс. руб., конечно, не соразмерен вине. У нас, извините, мат на улице стоит 500 руб., а вот почему-то слова в интернете, что представитель власти плохой, обойдутся сразу в 300 тыс. руб.

Грубо говоря, законодатели пытаются ударить по кошельку и таким образом заткнуть недовольных.

Я думаю, что эта методичка, во-первых, не имеет особой юридической силы, потому что руководствуются у нас все-таки другими документами. Это просто некий посыл, но и только, скажем так, для тех регионов, где все спокойно. А там, где есть какие-то протестные настроения, думаю, все равно будут использоваться самые жесткие формулировки этой статьи».

В начале июля широко разошлась еще одна история — Павел Валенчук, депутат городской думы Кирова, которого называют самым красивым народным избранником, пожаловался в полицию на администрацию одного из пабликов «ВКонтакте». Поводом стал пост с его фотографией и призывом записываться к нему «на бровки и ноготочки». Правда, парламентарий в итоге забрал свое заявление, отметив, что публикация в считанные часы принесла ему всероссийскую известность.

В конце июня в Красноярском крае уборщицу оштрафовали на 30 тыс. руб. за пост о судебных приставах в социальной сети «Одноклассники». Ее признали виновной в неуважении к власти. При этом женщина утверждает, что оскорбительная фраза в адрес службы судебных приставов была случайно опубликована из-за авторедактора в смартфоне.