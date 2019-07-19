Генералов Росгвардии меняют на чекистов

Как стало известно “Ъ”, продолжились перестановки в руководстве Росгвардии. Службу покинули сразу три генерал-лейтенанта, замена одному из которых, начальнику главного управления кадров, была найдена в ФСБ. Именно кадровые вопросы в последнее время стали серьезной проблемой для гвардейцев, поэтому для их решения пригласили сотрудников спецслужбы. Первым из них являлся выходец из ФСБ Олег Плохой, ставший заместителем директора Росгвардии Виктора Золотова.
По указу президента отправлены в отставку и уволены с военной службы замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, и директор департамента строительства службы генерал-лейтенант Валерий Дугинов. Снят с должности еще один генерал-лейтенант — Виктор Мацюк, являвшийся начальником главного управления кадров Росгвардии.
Напомним, что генерал-лейтенант Милейко решил оставить службу после того, как у проверяющих возникли серьезные вопросы к работе тыловиков. Вместе с ним рапорт об отставке подал первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, работавший с генералом Милейко в полпредстве президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Говорят, что именно по его протекции Сергей Милейко занял должность куратора тыла в Росгвардии.
Примечательно, что кадровое управление Росгвардии возглавил генерал-лейтенант юстиции в отставке Игорь Ильяш, выходец из ФСБ, руководивший в ней договорно-правовым управлением. Назначение источники “Ъ” связывают с приходом в Росгвардию Олега Плохого, занявшего пост замдиректора—статс-секретаря службы. Господин Плохой ранее много лет служил в ФСБ, затем перешел в администрацию президента, где в течение трех лет, до 2017 года, возглавлял управление по вопросам противодействия коррупции, откуда потом перешел в Минюст, став первым заместителем главы министра.
Примечательно, что о перестановках в руководстве службы (вместе с увольнениями был произведен ряд назначений, в том числе начальников региональных управлений и подразделений) ее сотрудников оповестил временно исполняющий обязанности директора Росгвардии (глава ведомства Виктор Золотов находится в отпуске) первый замдиректора генерал-полковник Сергей Ченчик. Документ, который за его подписью был направлен командующим округами войск Национальной гвардии и руководителям других подразделений, заканчивается словами: «Командование поздравляет офицеров с назначением на должности и желает им успехов в службе на благо отечеству».
Как стало известно “Ъ” 1 июля, в руководстве Федеральной службы войск национальной гвардии в ближайшее время могут произойти серьезные перестановки. Рапорты об увольнении подали первый заместитель главы службы генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко, в качестве заместителя директора курировавший тыловые вопросы.
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