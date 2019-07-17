Хинкали раздора

Возникшая в июне напряженность между Тбилиси и Москвой не прекращается даже несмотря на то, что российский президент выступил против введения санкций в отношении товаров из соседней страны «из-за уважения к грузинскому народу». Политические деятели по обе стороны границы никак не могут успокоиться.

Так, 16 июля глава комитета по культуре Госдумы РФ Елена Ямпольская призвала россиян уйти от «сентиментальности» в отношении Грузии. Но, похоже, и без призывов депутатов россияне оказались достаточно обидчивыми. Как выяснили специалисты компаний «Атол» (производитель онлайн-касс) и «Платформа ОФД» (оператор онлайн-касс), изучив 35 млн чеков и данные с 800 тыс. касс, в первой декаде июля в точках общепита по всей России продажи хинкали упали на 19% к уровню 2018 года, а хачапури — на 13%. Спрос на грузинское вино сократился на 4%.

Аналитики, проводившие подсчет, не стали однозначно связывать полученные результаты с политической обстановкой. Они предполагают, что причины могут быть в наступившем сезоне отпусков, растущем стремлении россиян к здоровому питанию и серьезной конкуренции среди других кухонь мира на российском рынке (например, в Москве все популярнее паназиатские блюда). Рестораторы вообще уверены, что грузинская еда по-прежнему остается хитом в меню московских заведений — об этом в один голос говорят представители холдинга Ginza и основатель гастрономической улицы StrEat Максим Попов. Сервис по доставке готовой еды Delivery Club рассчитывает и на дальнейший рост спроса на грузинскую кухню.

Между тем прошлогодняя статистика таких аномалий не выявляла: в первой декаде июля 2018 года спрос на грузинскую кухню не сокращался, признают сами аналитики. Хотя и тогда россияне активно ездили в отпуск, да и спрос на здоровую пищу растет не первый год.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков считает, что истине где-то по середине: и представленные аналитиками цифры справедливы, и заявления рестораторов могут соответствовать действительности, но с некоторыми оговорками. В Москве и других крупных городах, по наблюдениям эксперта, в заведениях, работающих в среднем ценовом сегменте, продажи грузинских блюд могли не снизиться за последние недели. На предпочтения их посетителей мало влияет политика. Чего нельзя сказать о гостях бюджетных заведений, утверждает эксперт. Такие потребители действительно могли искренне отказаться от сантиментов по отношению к традиционной грузинской еде. Впрочем, аналитики уверены, что грузинская кухня, которую традиционно любят россияне, вернет себе былой статус. Главное, не соглашаться на рецепт тех, кто в угоду конъюнктуре призывают к бойкоту.