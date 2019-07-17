Курилки провентилированы в первом чтении

Госдума вчера в первом чтении одобрила законопроект, направленный на возвращение курилок в российские аэропорты. Документ внесен единороссом Сергеем Боярским еще в 2017 году, но попал в повестку парламента только сейчас. Предполагается, в частности, что в изолированных помещениях, оборудованных системами вентиляции для курения, смогут находиться «зарегистрированные на рейс пассажиры после проведения предполетного досмотра». Господин Боярский уверяет, что запрет на курение на территории аэропортов признан низкоэффективным: согласно опросам социологов, треть пассажиров его нарушает. Несмотря на то что документ получил поддержку профильных комитетов Госдумы, против инициативы высказались Минздрав, Роспотребнадзор и Совет федерации.

В рамках законопроекта предполагается создание в аэропортах специальных комнат с мощными системами вентиляции, которые могли бы защитить некурящих людей от воздействия табачного дыма, кратко рассказал о документе глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Это закон о чистом воздухе»,— подчеркнул господин Неверов.

Напомним, вопрос курения в общественных местах регулируется ФЗ РФ №15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», принятым в феврале 2013 года. Закон, в частности, запрещает курение табака в помещениях аэропортов и на открытом воздухе на расстоянии менее 15 м от входа в аэропорт. Отметим, до вступления этого документа в силу аэропорты были оборудованы специальными помещениями для курения. С 2013 года за открытие курилки в терминале администрации грозит штраф до 2 тыс. руб.

Запрет вызвал недовольство не только у авиапассажиров, но и у руководства авиаузлов. В Шереметьево ранее заявляли, что это мешает созданию «равных условий всем категориям пассажиров». В аэропорте разработали концепцию и стандарты для курилок, там ждут вступления законопроекта в силу, чтобы воплотить это в жизнь. В Домодедово также жалуются на отсутствие курилок, отмечая, что «возврат специальных курительных комнат позволит обеспечить более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита».

Поправки, возвращающие курилки в аэропортовый обиход, были внесены единороссом Сергеем Боярским в 2017 году. Согласно документу, курилки могут быть созданы в специально выделенных изолированных помещениях, оборудованным системами вентиляции. Они будут предназначены для «нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что эксплуатанты авиатранспортных средств признали запрет на курение на территории аэропортов низкоэффективным. Проведенный ВЦИОМом в мае 2015 года опрос показал, что 53% респондентов-пассажиров, вылетающих из Шереметьево, аэропорта Сочи и нескольких других авиаузлов в пределах страны, знают о случаях несоблюдения законодательной нормы. 33% опрошенных ВЦИОМом в мае 2016 года авиапассажиров сами не соблюдали запрет на курение в общественных местах.

Ранее законопроект был одобрен комитетами по охране здоровья и по транспорту и строительству Госдумы. Но Минздрав назвал законопроект противоречащим Конституции. По мнению представителей ведомства, речь идет о нарушении прав гражданина на благоприятную среду жизнедеятельности, ограниченную от табачного дыма. Такого же мнения придерживается Роспотребнадзор. В комитете по социальной политике Совета федерации считают, что инициатива приведет «к послаблению антитабачного законодательства».

Единоросс Сергей Боярский с такой аргументацией не согласен. У депутата сложилось впечатление, рассказал он “Ъ”, что представители Минздрава в аэропортах не бывают: «Сейчас туалеты превратились в курилки, а туда ходят и беременные женщины, и дети». По его мнению, шестилетняя практика борьбы с курением показала, что закон нужно «точечно донастраивать». Господин Боярский уточнил, что создание курилок — это возможность, а не обязанность. «Маленькие аэропорты, наверное, этим не воспользуются,— предполагает он.— Представители Шереметьево, Домодедово и Пулково поддерживают; на этот счет есть письма от руководства авиаузлов».

Отметим, что автор законопроекта — сын российского актера Михаила Боярского, который открыто выступает против антитабачной политики. Актер является сопредседателем общероссийского движения «За права курильщиков». Он не раз заявлял, что «курил, курит и будет курить», несмотря на запрет. Тем не менее Сергей Боярский сказал “Ъ”, что сам не курит и позиция его отца «тут совсем не при чем».

Александра Намятова, Полина Ячменникова