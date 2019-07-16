«Яндекс.Такси» подберет конкурента

Покупка активов группы «Везет» (RuTaxi, «Лидер», «Везет», «Сатурн», RedTaxi) сделает «Яндекс.Такси» крупнейшим игроком на российском рынке такси с долей, которая превысит 20%, а по оценкам отдельных аналитиков, с учетом органического роста может приблизиться и к 40%. Но регулировать тарифы объединенная компания вряд ли сможет: этому помешают сохраняющаяся конкуренция и стремление повысить рентабельность за счет масштаба. Перспективы кредитора «Везет» Mail.ru Group оспорить сделку зависят от условий договора, но скорее всего, компания сможет рассчитывать только на возврат займа, считают юристы.

О планах купить активы группы «Везет», включая программное обеспечение, колл-центры и мобильные приложения, «Яндекс.Такси» объявила 15 июля. Компания планирует вложить 8 млрд руб. «в развитие такси в регионах». Акционеры «Везет» получат до 3,6% в «Яндекс.Такси», а также $71,5 млн при выполнении KPI. По итогам сделки 56,2% «Яндекс.Такси» будет принадлежать «Яндексу», 35% — Uber, около 5,3% — сотрудникам. Сделку планируется закрыть до конца 2019 года. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пока не получали ходатайство.

Оценки опрошенных “Ъ” аналитиков по доле объединенной компании разнятся. Доля «Везет» на рынке такси, которая в 2017 году оценивалась в 12,3%, несколько снизилась и составляет до 10%, «Яндекс» же занимает около четверти рынка, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

К концу года с учетом органического роста «Яндекс.Такси» доля будущего игрока может составлять около 40%, прогнозирует он.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин согласен, что объединенная компания будет «безоговорочно крупнейшим игроком рынка», но оценивает ее долю скромнее — в 20–25%. Сложность оценки в том, что точно неизвестна доля группы «Везет», у которой сложная структура, но если ориентироваться на данные Аналитического центра при правительстве РФ на начало 2018 года, то «Яндекс.Такси» после присоединения активов займет около 22–23% рынка, говорит ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Для «Яндекс.Такси» это возможность увеличить аудиторию и за счет наращивания масштаба оптимизировать бизнес и повысить рентабельность, считает Владимир Беспалов. Компания сейчас вряд ли заинтересована в росте цен, кроме того, на рынке сохраняется конкуренция, добавляет он. «Как минимум, будет снижена вероятность демпинга и ценовых войн, при этом совсем не обязательно, что базовые тарифы будут повышаться»,— подтверждает Сергей Либин. Повышать цены на рынке такси без риска сильного оттока клиентов нельзя, согласен глава комитета по вопросам развития таксомоторных перевозок Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.

На московский рынок сделка повлияет меньше всего, так как на нем «Везет» занимает не более 5%, а в регионах может привести к сокращению доли серого рынка, который в среднем по России составляет около 50%, считает он.

В самой компании «Яндекс.Такси» также утверждают, что не планируют менять тарифы в связи со сделкой. «Деятельность сервисов, обеспечивающих информационное взаимодействие, отличается от деятельности участников традиционных рынков. Потребители настолько чувствительны к стоимости поездок, а водители — к условиям работы, что таким сервисам приходится в первую очередь находить правильный баланс интересов между участниками, а вместе с этим очень активно развивать технологии»,— заявил “Ъ” представитель компании.

Помимо одобрения ФАС сделка требует и согласования с кредитором «Везет» — Mail.ru Group, заявили вчера в последней. В июне 2018 года интернет-компания и «Везет» заключили соглашение о конвертируемом займе. Одним из его условий было право вето на отчуждение ключевых активов «Везет», утверждают в холдинге. Соглашение также предусматривало право конвертации займа в акции «Везет», но источник в «Везет» говорит, что интернет-компания не воспользовалась этим правом и заем будет возвращен.

Если Mail.ru Group действительно не воспользовалась правом на конвертацию, то между ней и «Везет» фактически действует обычное заемное обязательство, по условиям которого Mail.ru Group может рассчитывать только на возврат денег и не может оспаривать соглашение с «Яндекс.Такси», считает адвокат Forward Legal Александр Филатов. Последствия конфликта зависят от условий договора, в котором могли быть прописаны санкции, например, в виде опциона на долю в бизнесе, отмечает руководитель юридического департамента «Амулекс» Надежда Макарова.

Валерия Лебедева