Владимир Зеленский переставил кадры на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский представил ответственного за взаимодействие с Крымом чиновника и назначил нового главу Херсонской области. Перед новым руководством региона поставлена задача сделать переход между Херсонской областью и Крымом комфортным и безопасным и превратить пункты пропуска в «витрины европейской Украины». Кадровые перестановки происходили на границе с Крымом, откуда президент передал поздравления с днем рождения и пожелания скорейшего освобождения крымскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему в РФ 20-летний срок по обвинению в терроризме.

Поездка на границу с Крымом входила в официальную программу визита президента Зеленского в Херсонскую область, и встреча с Антоном Кориневичем не была сюрпризом — указ о его назначении на должность представителя президента в Автономной Республике Крым был подписан еще несколько недель назад.

В ходе своей поездки Владимир Зеленский также назначил главой херсонской областной госадминистрации бывшего замминистра обороны Юрия Гусева, перед которым он поставил непростую задачу: до 20 декабря закончить обустройство пограничных с Крымом пунктов пропуска «Чонгар» и «Каланчак».

Незадолго до назначения Юрия Гусева депутат Рады Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook, что господин Гусев, назначенный в Минобороны в 2014 году, успел отметиться в нескольких скандалах, связанных с расходованием бюджетных средств.

Так, нынешний глава Херсонской области мог быть причастен к завышению стоимости идущего в армию топлива и пропаже более чем 1 млрд гривен (около 2,4 млрд руб.), выделенного на закупку жилья для военнослужащих.

Парламентские расследования этих скандалов не были доведены до конца, Дмитрий Тымчук призывал вернуться к их рассмотрению, но погиб при загадочных обстоятельствах 19 июня.

В отличие от нового главы Херсонской области новый представитель украинского президента в Крыму ни в каких скандалах замешан не был. Ему предстоит заняться как административной (а в полномочия представителя президента входит множество вопросов, связанных с выдачей, утверждением и переоформлением документов), так и дипломатической работой.

«Крым — это Украина. Это аксиома. Это неотъемлемая часть территории Украины. Крымчане — это граждане Украины, и мы будем делать все, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, и внутренне перемещенных лиц из Крыма»,— заявил новый представитель президента вскоре после своего назначения.

Предшественник Антона Кориневича на этом посту Борис Бабин, уволенный еще Петром Порошенко в декабре прошлого года, позитивно отреагировал на действия президента, проявляющего внимание к нуждам людей на полуострове и прилегающих к нему территориях.

«Имеем первые с 2014 года признаки вменяемых действий высшей власти Украины относительно близких к Крыму районов. Еще сто раз можно сглазить, но пока еще есть определенные надежды. Господин Порошенко, к сожалению, ни разу за годы президентства админграницу с Автономной Республикой Крым, Чонгар и КПВВ (контрольные пункты въезда и выезда.— “Ъ”) не посетил. Если, конечно, не считать админграницей спецобъект отдыха и развлечений на острове Бирючий, о котором в степях Херсонщины уже ходят легенды в стиле Гаргантюа и "Декамерона"»,— сообщил господин Бабин, намекнув на слухи о любви Петра Порошенко к роскошному отдыху на одном из островов в заповедной зоне региона.

Владимир Зеленский на остров Бирючий в ходе своего визита не поехал, неофициальная часть поездки ограничилась обращением к находящемуся в заключении в России Олегу Сенцову, отметившему в субботу, 13 июля, свой 43-й день рождения. «Нам нечего вам сегодня подарить, кроме непоколебимого обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных. Сегодня мы были в Чонгаре, совсем близко к вашему дому. Верю, что вы скоро сможете туда вернуться и впереди будет много лет свободной жизни и новых творческих достижений»,— написал президент в Facebook.

Владимир Зеленский не единственный, кто вспомнил об Олеге Сенцове, отбывающем 20-летний срок в Лабытнанги по приговору российского суда, признавшего его виновным в терроризме. Святослав Вакарчук, накануне выборов в Верховную раду совершающий поездку по Украине с концертами в поддержку своей партии «Голос», вышел в субботу на сцену в Херсоне в футболке с портретом режиссера и посвятил ему одну из песен.

Распространил заявление ко дню рождения Олега Сенцова и экс-президент Петр Порошенко.

Он не только поздравил крымчанина, но и пообещал обсудить освобождение украинских заключенных из российских тюрем с новыми депутатами Европарламента. В Киеве и ряде других городов Украины прошли акции в поддержку режиссера, МИД в очередной раз обратился к властям РФ с требованием его отпустить.

Не исключено, что судьба Олега Сенцова была одной из тем первого телефонного разговора между Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным, состоявшегося в минувший четверг. Официальные заявления как украинской, так и российской стороны, сделанные по итогам беседы, весьма лаконичны: они ограничиваются упоминаниями о продолжительности разговора (20 минут) и сообщают, что стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта.

Позже на встрече с жителями своего родного Кривого Рога Владимир Зеленский признался: главной темой разговора стал обмен украинских заключенных на россиян, содержащихся в украинских тюрьмах. Правда, чем закончился этот разговор, президент своим землякам так и не рассказал.

Вероятно, именно потому, что на главный вопрос так и не было получено ответа, сам факт разговора между двумя президентами не стал для украинцев заметным событием.

Хотя, возможно, его оттенили другие истории, тоже связанные с Россией. Так, в течение всей недели в Киеве проходили акции протеста в связи с анонсом телемоста между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом «Россия».

Столкнувшись с массовыми акциями протеста и претензиями со стороны силовых органов, усмотревших в организации телемоста нарушение запрета на вещание отдельных российских каналов, руководство NewsOne от проекта отказалось. Но протесты это не остановило. В субботу националисты провели митинг у здания центрального управления Службы безопасности Украины (СБУ) с требованием ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

С господином Медведчуком связывают сразу несколько украинских медиа, информационная политика которых строится на примирительной в отношении России риторике и критике ориентации властей Украины на Евросоюз и НАТО.

К этим медиа в первую очередь относятся телеканалы NewsOne, Zik и 112. Последний в ночь на субботу подвергся вооруженной атаке: неизвестные обстреляли здание редакции из противотанкового гранатомета.

От имени коллектива канала было распространено заявление, в котором говорится, что сотрудники 112-го существуют в атмосфере страха и требуют от властей гарантировать свою безопасность. Ответственность за нападение на свою редакцию на телеканале возложили на радикалов и националистов.

Радикалы и националисты, в свою очередь, указывают на то, что теракт выгоден вовсе не им, а как раз пророссийским медиа.

Тем более что нападение никак не повлияло на работу телеканала и не нанесло ущерба его материальным активам.

«Стреляли метко — прямо в стену, подальше от окон. В то время канал не работал, там никого не было. Абсолютно твердо убежден, что за этой провокацией стоят владелец канала Медведчук (официально телеканал принадлежит бизнес-партнеру господина Медведчука Тарасу Козаку.— “Ъ”) и его сообщники»,— сообщил один из организаторов акции у СБУ Сергей Стерненко.

Между тем полиция Киева ввела в действие план «Перехват», расследованием нападения на редакцию занимаются следственные органы.

Матвей Шиманов, Киев