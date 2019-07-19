Торговля в плюс и в минус

Суммарный объем дисбалансов по текущему счету в мире за 2018 год почти не изменился и составил 3% ВВП, сообщил Международный валютный фонд (МВФ). В странах—экспортерах нефти рост цен на этот энергоресурс поддержал увеличение профицита — в РФ в прошлом году он стал рекордным. В Китае же профицит резко сократился, теперь страна не входит в десятку стран-лидеров по этому показателю. Дефицит в США, несмотря на торговое противостояние с Китаем, продолжил увеличиваться.

Дефицит и профицит текущих счетов всех стран мира в 2018 году суммарно достиг 3% глобального ВВП, подсчитали эксперты Международного валютного фонда. Напомним, счет текущих операций включает балансы торговли и услуг, оплаты труда, а также баланс инвестиционных доходов. Определенный МВФ показатель примерно соответствуют уровню 2017 года. Повышение цен на энергоресурсы (и увеличение профицита в странах-экспортерах, включая РФ) было компенсировано снижением профицита текущего счета в Китае с 1,4% до 0,4% ВВП.

По оценке фонда, 35–45% отклонений от баланса были избыточными. В частности, слишком высоким остается профицит в Германии (7,3% ВВП, страна занимает первое место в мире по абсолютному показателю — $291 млрд). На втором месте Япония — $175 млрд (при этом ее профицит в 3,5% ВВП фонд не считает чрезмерным). Излишне высокий, по мнению МВФ, показатель профицита у Нидерландов (10,8% ВВП), у Южной Кореи (4,4%) и Сингапура (17,9%). Слишком высокий дефицит, в свою очередь, отмечался в США (2,3% ВПП) и Великобритании (3,9% ВВП). Эти две страны лидируют по абсолютным показателям дефицита — $478 млрд и $109 млрд соответственно.

В США с 2015 года показатель вырос с $408 млрд (2% ВВП), при этом за последний год относительно ВВП он не изменился, несмотря на налоговую реформу и увеличение госрасходов (эффект от снижения налогов на инвестиции оказался менее выраженным, чем прогнозировалось, а рост сланцевой добычи позволил ограничить импорт нефти, поясняют в фонде). Профицит по текущему счету Китая в МВФ считают «соответствующим основным макроэкономическим параметрам». С 2015 года он снизился больше чем в шесть раз — с $304 млрд до $49 млрд. Теперь по этому показателю страна уступает даже Италии и Тайваню, находясь на 11-м месте в мире.

В России в прошлом году профицит счета текущих операций платежного баланса достиг самого высокого значения за весь период наблюдений и составил $114,9 млрд. В том числе положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, до $194,4 млрд. Сейчас РФ находится на третьем месте в мире по размеру профицита текущего счета.

В МВФ отмечают, что суммарная инвестиционная позиция стран (как кредиторов — стран с профицитом по текущему счету, так и заемщиков) достигла рекордных 40% ВВП. Пока в фонде не видят краткосрочных рисков, связанных с таким положением вещей, так как заемщиками являются в первую очередь развитые страны, чьи валюты являются резервными. Однако усиление торговых разногласий или неконтролируемый выход Великобритании из ЕС могут спровоцировать бегство от риска и негативно повлиять на более уязвимых суверенных заемщиков, зависящих от внешнего финансирования.

Странам с избыточным дефицитом МВФ рекомендует проводить фискальную консолидацию, с избыточным профицитом — бюджетную политику, ориентированную на поддержку роста экономики (в частности, за счет инвестиций в инфраструктуру). В целом для стран с профицитом структурные реформы должны быть направлены на рост инвестиций и снижение нормы сбережений, в частности, за счет поддержки инноваций (для стран зоны евро), расширения социальных гарантий (для Южной Кореи, Малайзии, Таиланда). Страны с избыточным дефицитом, полагают в МВФ, должны повысить гибкость рынка труда для роста конкурентоспособности. Китаю и Японии рекомендовано открывать новые сектора для инвестиций и конкуренции с зарубежными поставщиками.

Татьяна Едовина