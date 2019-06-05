Всемирный банк ударил по прогнозам

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста России в 2019 году с 1,5% до 1,2%, указав на снижение объемов добычи нефти вследствие соблюдения сделки ОПЕК+, а также негативное влияние повышения НДС на розничные продажи. Мировой прогноз также был понижен — теперь рост глобальной экономики ожидается лишь на уровне 2,6%.
ВБ снизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, следует из июньского обзора «Перспективы мировой экономики». «Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют снижению темпов роста в оставшейся части 2019 года»,— отмечается в докладе.
Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2019 году может подешеветь на 3,4%, в 2020 году — на 1,5%. «В начале 2019 года снизилась деловая активность в промышленности России: сказались согласованные меры по сокращению нефтедобычи»,— считают авторы доклада, указывая на замедление темпов экономического роста в России. Кроме того, по их данным, «рост объема розничных продаж также снизился в связи с повышением налога на добавленную стоимость».
Также банк теперь прогнозирует рост мировой экономики по итогам 2019 года на уровне лишь 2,6% (в прошлом году рост составил 3%). Таким образом, оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январе. В 2020 году ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%. Ожидается, что в группе стран с развитой экономикой, особенно в еврозоне, экономический рост в 2019 году замедлится вследствие сокращения экспорта и инвестиций. Темпы подъема экономики США в нынешнем году по прогнозам несколько снизятся — до 2,5%, а в 2020 году замедлятся до 1,7%. Тогда как темпы роста экономик развивающихся стран в следующем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой, отмечается в сообщении. Темпы роста экономики КНР, по оценке экспертов банка, продолжат замедляться: с 6,6% в прошлом году до 6,2% в нынешнем году, 6,1% в следующем году и 6% в 2020 году.
По его словам, прогнозы, которые были у МВФ и Всемирного банка осенью прошлого года, предполагали очень высокие темпы роста глобальной экономики. «Сейчас эти показатели пересматриваются, и прогноз Всемирного банка стал по глобальным меркам ближе к тому, что мы ожидали. Для нас здесь никаких новых вводных нет»,— заключил министр (цитата по ТАСС).
Модель экономического роста, которая способна разогнать темпы увеличения российского ВВП до уровня, необходимого для вхождения РФ в пятерку крупнейших экономик мира, пока окончательно не сформирована. Такое признание глава Минэкономики Максим Орешкин 23 мая сделал на расширенном заседании коллегии ведомства. Для ускорения темпов роста требуется существенное усиление инвестиционной активности — нынешних 4% прироста инвестиций для этого недостаточно. Среди предложенных рецептов — дебюрократизация экономики, повышение результативности инвестиций госкомпаний и развитие конкурентной среды.
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