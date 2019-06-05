Всемирный банк ударил по прогнозам

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз роста России в 2019 году с 1,5% до 1,2%, указав на снижение объемов добычи нефти вследствие соблюдения сделки ОПЕК+, а также негативное влияние повышения НДС на розничные продажи. Мировой прогноз также был понижен — теперь рост глобальной экономики ожидается лишь на уровне 2,6%.

ВБ снизил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,2% с 1,5%, следует из июньского обзора «Перспективы мировой экономики». «Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют снижению темпов роста в оставшейся части 2019 года»,— отмечается в докладе.

Оценка роста ВВП России на 2020 и 2021 годы осталась без изменений — 1,8% при условии продолжения госвливаний в экономику.

Нефть, по оценкам аналитиков ВБ, в 2019 году может подешеветь на 3,4%, в 2020 году — на 1,5%. «В начале 2019 года снизилась деловая активность в промышленности России: сказались согласованные меры по сокращению нефтедобычи»,— считают авторы доклада, указывая на замедление темпов экономического роста в России. Кроме того, по их данным, «рост объема розничных продаж также снизился в связи с повышением налога на добавленную стоимость».

Также банк теперь прогнозирует рост мировой экономики по итогам 2019 года на уровне лишь 2,6% (в прошлом году рост составил 3%). Таким образом, оценка была ухудшена с 2,9%, ожидавшихся в январе. В 2020 году ВБ прогнозирует глобальный экономический подъем на 2,7% против ранее предполагавшихся 2,8%. Оценка на 2021 год оставлена на уровне 2,8%. Ожидается, что в группе стран с развитой экономикой, особенно в еврозоне, экономический рост в 2019 году замедлится вследствие сокращения экспорта и инвестиций. Темпы подъема экономики США в нынешнем году по прогнозам несколько снизятся — до 2,5%, а в 2020 году замедлятся до 1,7%. Тогда как темпы роста экономик развивающихся стран в следующем году, как ожидается, стабилизируются, поскольку период финансовых трудностей в некоторых странах останется позади, однако экономическая динамика остается вялой, отмечается в сообщении. Темпы роста экономики КНР, по оценке экспертов банка, продолжат замедляться: с 6,6% в прошлом году до 6,2% в нынешнем году, 6,1% в следующем году и 6% в 2020 году.

Понижение прогноза роста ВВП РФ Всемирным банком в 2019 году до 1,2% не повлияет на прогноз Минэкономразвития. Ведомство сохраняет ожидания, что экономический рост России составит 1,3% или выше, заявил сегодня глава министерства Максим Орешкин.

По его словам, прогнозы, которые были у МВФ и Всемирного банка осенью прошлого года, предполагали очень высокие темпы роста глобальной экономики. «Сейчас эти показатели пересматриваются, и прогноз Всемирного банка стал по глобальным меркам ближе к тому, что мы ожидали. Для нас здесь никаких новых вводных нет»,— заключил министр (цитата по ТАСС).

Татьяна Едовина