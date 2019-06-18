На Ближний Восток отправят военную помощь

Пентагон уже в ближайшее время отправит на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе. В США утверждают, что взрывы на танкерах были организованы Тегераном. В качестве доказательства в минувший понедельник Пентагон опубликовал новые фотографии с места происшествия. Иранские власти, в свою очередь, в ответ объявили о возможном выходе из «ядерной сделки».

Решение об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объяснил необходимостью «защиты» от угрозы со стороны Ирана. «Я одобрил отправку примерно 1 тыс. дополнительных военнослужащих в целях защиты от воздушных, морских и наземных угроз на Ближнем Востоке»,— говорится в заявлении руководителя военного ведомства.

В конце мая глава Центрального командования США генерал Фрэнк Маккензи, отвечающий за проведение операций на Ближнем Востоке, попросил дополнительно направить в регион 1,5 тыс. военнослужащих. Незадолго до этого в район Персидского залива была отправлена ударная группа кораблей во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. На авиабазу ВВС США в Бахрейне были переброшены стратегические бомбардировщики В-52. На одну из баз также доставили системы противовоздушной обороны Patriot.

По мнению Пентагона, усиление военного присутствия США в регионе позволит предотвратить «возможные атаки со стороны Ирана» против американских сил и их союзников.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне в минувшую пятницу, господин Шанахан заявил: «Мы должны быть уверены, что генерал Маккензи и Центральное командование имеют достаточное количество ресурсов и поддержки для выполнения возложенных на них задач».

13 июня два нефтеналивных танкера, Kokuka Courageous и Front Altair, принадлежащих японской и норвежской компаниям, были атакованы в Оманском проливе. Власти США обвинили в нападении Тегеран, заявив сначала, что суда подверглись торпедной атаке. Позднее Пентагон опубликовал черно-белое видео, заявив: эта съемка доказывает, что военно-морские части иранского Корпуса стражей исламской революции были причастны к нападению, а в ходе атаки были использованы магнитные мины.

В ходе так называемой танкерной войны в конце 1980-х годов Иран действительно широко использовал подобное оружие в Персидском заливе. Последний подобный инцидент произошел в мае 2019 года, когда неожиданной атаке подверглись четыре нефтеналивных танкера неподалеку от побережья Объединенных Арабских Эмиратов.

В понедельник Пентагон опубликовал более десятка новых фотографий с места происшествия. По утверждению американских военных, на снимках видно, как катер Корпуса стражей исламской революции снимает с борта одного из танкеров неразорвавшуюся мину. В это время в районе происшествия находился вертолет MH-60R американских ВМФ, сделавший съемки.

«Недавние атаки, проведенные Ираном, подтверждают проверяемую и надежную разведывательную информацию, которую мы получили, о враждебной активности иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают американским военнослужащим и американским интересам в регионе»,— заявил глава Пентагона.

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При этом Патрик Шэнахан подчеркнул, что Соединенные Штаты «не собираются вступать в конфликт с Ираном», а переброска дополнительных сил лишь должна обеспечить безопасность «военнослужащих, действующих в регионе». Обвинения в адрес Ирана помимо США официально поддержали Саудовская Аравия и ОАЭ. В Тегеране эти претензии назвали «безосновательными».

Во вторник президент Ирана Хасан Роухани сказал, что «Иран не будет вести войну против какого-либо народа». Он заявил, что «усилия американцев в регионе», направленные на то, чтобы «держать Иран в изоляции», «оказались безуспешными».

В ответ иранские власти объявили в минувший понедельник, что уже в ближайшее время страна может нарушить один из ключевых пунктов «ядерной сделки». Согласно договору, заключенному в 2015 году между Тегераном, Россией, США, Францией, Германией, Великобританией и Китаем, иранские власти согласились отказаться от программы по созданию ядерного оружия и допустили в страну международных инспекторов. В мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из числа участников договора, но другие страны официально подтвердили, что намерены выполнять взятые на себя обязательства. Соглашение предусматривало ограничение числа центрифуг по обогащению урана и предполагало, что Иран не будет обогащать топливо выше уровня 3,67%. Взамен участники соглашения согласились с отменой некоторых санкций, введенных в отношении Тегерана.

В Совете безопасности США заявление иранских властей о возможном выходе из «сделки» уже назвали «ядерным шантажом». К продолжению выполнения условий соглашения призвали Тегеран и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кирилл Белянинов, Вашингтон