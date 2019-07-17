Уволенные из-за дела Ивана Голунова полицейские зайдут через суд

Полицейские, уволенные из-за дела Ивана Голунова, намерены вернуться на службу. Работу потеряли четверо сотрудников УВД по Западному округу Москвы. В качестве причины называлось нарушение регламента — полицейские не предоставили журналисту адвоката и не дали позвонить родственникам. Трое уволенных с этим не согласны — защитника, по их словам, Голунову вызвали, а отказ в звонке был обоснован: они опасались, что задержанный свяжется с подельниками.

Бывшие полицейские, по данным ТАСС, собираются через суд добиться восстановления на службе. Это их законное право, признает председатель президиума организации «Офицеры России» Антон Цветков. Тем более что практика таких апелляций распространена. «Таких случаев по стране немало, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, для этого даже есть специализированные юристы. Когда принималось решение об увольнении правоохранителей, учитывались не только нарушения, которые выявили в рамках проверки, но и их предыдущие заслуги — поощрения, награды, результативность работы, выговоры. Нам сложно определить, насколько справедливо это было», — утверждает Цветков.

Теоретически полицейским могли вынести выговор или предупредить о неполном служебном соответствии. Не исключено, что суд решит изменить наказание, предполагает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры», бывший следователь Андрей Яковлев: «То, что они не предоставили предусмотренный законом звонок, не допустили адвоката на встречу, — это грубые процессуальные нарушения, которые граничат с преступным поведением. Не знаю, мог ли начальник применять такую крайнюю меру. Я в первый раз слышу, чтобы кого-то из органов уволили за то, что он не пустил к задержанному адвоката.

Это, скорее всего, произошло из-за общественного резонанса и той фальсификации в деле, которая была допущена».

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня. При нем, а также у него дома полицейские обнаружили наркотики. Впрочем, позднее выяснилось, что запрещенные вещества ему подбросили. Помимо четырех полицейских, участвовавших в задержании, от службы отстранили начальника УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД Юрия Девяткина. Однако до сих пор никто из полицейских не привлечен к ответственности, подчеркивает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры», бывший следователь Андрей Шугаев: «Есть лица, которые реально совершали преступные действия в отношении этого человека. Я считаю, что если ты гражданин страны и защищен законом и Конституцией, то никто не имеет права лишать тебя свободы, задерживать, обыскивать по надуманным наветам. Поэтому если эти полицейские пошли на сознательное нарушение закона, то они должны понести наказание. Единственное, что я могу констатировать, — они грубо нарушили закон и должны отвечать по всей строгости. В советские времена эти люди уже давно были бы арестованы».

17 июля Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет. В связи с чем, неизвестно. В свою очередь, проект Baza сообщил, что заказ на дело против Голунова пришел от высокопоставленного сотрудника ФСБ. Он якобы обратился с просьбой «прижать персонажа» к одному из руководителей московского главка МВД. Сам Голунов связывал свое задержание с профессиональной деятельностью.

Александр Рассохин