В расследовании Ивана Голунова выделили персоналии

«Новая газета» рассказала о зарубежной недвижимости и бизнесе семьи подполковника ФСБ, который якобы инициировал дело Ивана Голунова. Речь идет о помощнике главы управления спецслужбы по Москве и области, офицере Марате Медоеве. Он и его начальник, генерал-полковник Алексей Дорофеев, по данным СМИ, фигурировали в расследовании о московском рынке похоронных услуг, которое до задержания готовил Голунов.

«Новая газета» совместно с журналистами расследовательских центров Чехии и Словакии нашли у семьи Марата Медоева дом под Братиславой и встретились там с отцом сотрудника ФСБ Игорем Медоевым, который тоже всю жизнь работал в органах госбезопасности, рассказал обозреватель «Новой газеты» Роман Шлейнов: «Речь идет о недвижимости в респектабельном предместье Братиславы. По данным словацкого реестра, один дом на сумму от €250 тыс. принадлежит отцу и матери господина Медоева, а другой — сестре и ее мужу, который некоторое время был руководителем словацкой компании “Фарадей”.

Здесь в России он руководит казенным предприятием, а фирма принадлежала семье Андриановых, которая без какого-либо конкурса была назначена поставщиком обуви для российских правоохранительных органов. Наши коллеги из словацкого центра расследовательской журналистики поговорили с отцом Марата Медоева, которого застали непосредственно у этой виллы в пригороде Братиславы. Он заявил, что ни его семья, ни его сын не причастны к делу Ивана Голунова. Также он уверяет, что не знает, как выглядит журналист, никогда о нем не слышал, и что для его сына это было полной неожиданностью, поскольку он был в отпуске и не был в курсе. Отец готов встретиться с Иваном, рассказать об их невиновности, но при этом не знает, кто стоит за всеми этими событиями».

Накануне закрытое дело против спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова стоило должности двум высокопоставленным сотрудникам МВД. Президент Владимир Путин уволил главу столичного управления министерства по контролю за оборотом наркотиков, генерал-майора полиции Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по Западному округу Москвы, генерала Андрея Пучкова. Секретарь Совета безопасности России и бывший директор ФСБ Николай Патрушев заявлял, что ему неизвестно о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу Голунова, но если они нарушили закон, то должны понести наказание.

Грозит ли теперь что-то высокопоставленным сотрудникам ФСБ? После резонансного дела Голунова их ждет как минимум масштабная проверка, считает политолог Аббас Галлямов: «Безусловно, расследование в отношении упомянутых сотрудников ФСБ будет проведено, и они будут наказаны.

Первые шаги говорят о том, что власти настроены решительно.

Похоже, эта активная деятельность силовиков, которая уже создает политические проблемы самому Кремлю, властям надоела, и они с этим разбираются. Им решили напомнить, кто в доме хозяин, потому что силовики ведут себя так, как будто они главные в стране, забыв о том, кто ею руководит на самом деле. Очевидно, что те, кто будет разбираться в этой ситуации, должны получить показания от полицейских в отношении заказчиков, которые раскручивали это дело. Если свидетельств не будет, то, вполне возможно, никого наказать не удастся».

В интернете появилась петиция в поддержку уволенного после дела Ивана Голунова генерала МВД Андрея Пучкова. Ее авторы обратились к Владимиру Путину и попросили президента восстановить его в должности начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы. Петицию подписали более 1200 человек.

Владимир Расулов