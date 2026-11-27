При пожаре в Салехарде погибли женщина и трое детей
Женщина и трое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Салехарде, сообщило управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сгоревший дом находится на территории ДНТ «Север». СКР уточнил, что тела погибших были найдены, когда пожарные потушили огонь. В доме также находился мужчина. Врачи оказывают ему медицинскую помощь.
СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Причина пожара пока неизвестна.