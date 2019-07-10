Пятеро полицейских отстранены от обязанностей в связи с делом Голунова

УВД по Западному административному округу отстранило от выполнения служебных обязанностей пятерых сотрудников на фоне дела Ивана Голунова, говорится в ответе начальника штаба Главного управления МВД по Москве Сергея Попова, который опубликовал у себя в Facebook эксперт движения «Голос» Василий Вайсенберг. «Интерфакс» сообщил, что ему удалось подтвердить подлинность документа.

Ранее президент России Владимир Путин по представлению главы МВД Владимира Колокольцева уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника управления внутренних дел по ЗАО ГУ МВД по Москве Андрея Пучкова. В ответе ГУ МВД отмечается, что проводится «комиссионная служебная проверка» действий указанных должностных лиц.

Ранее от должности был отстранен глава отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на время проверки по делу Голунова.

Журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест.

Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, а полицейские, ответственные за его задержание, отстранены от работы или уволены.

О том, какие последствия имело дело Голунова для правоохранительной системы в целом, читайте в материале “Ъ” «Владимир Колокольцев наращивает собственную безопасность».