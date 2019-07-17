СМИ: «Протон» запустили в космос с заклеенной герметиком трещиной

Пуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины в трубопроводе на второй ступени ракеты, специалисты заварили дефект и загерметизировали трещину герметиком, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Сначала в июне, а затем за сутки до основной даты старта в трубопроводе наддува бака окислителя второй ступени "Протона-М" была обнаружена небольшая трещина. Ее удалось загерметизировать только со второго раза»,— рассказал собеседник агентства.

По его словам, на «Байконуре» после тестов решили не доставлять срочно самолетом новую ступень, а просто заварить трещину. «Чтобы опять не снимать ракету со стартового комплекса и не переносить пуск на конец года, специалисты Центра Хруничева предложили загерметизировать трещину специальным герметиком»,— сказал источник.

Дату запуска «Протона» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» неоднократно переносили. Изначально пуск был запланирован на сентябрь 2018 года. Позже запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

Напомним, в обсерватории «Спектр-РГ» установлены российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA. Находящийся на борту «Спектра-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений и передавать телеметрическую и научную информацию. 13 июля обсерватория была выведена на орбиту.