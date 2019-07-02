На телескопе «Спектр-РГ» устранили неполадки, вызвавшие перенос его запуска

Специалисты на космодроме Байконур заменили разрядившийся химический источник тока в космической обсерватории «Спектр-РГ», сообщает «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли. Из-за разрядки источника тока запуск «Спектра-РГ» с ракетой-носителем «Протон-М» ранее перенесли с 21 июня на 12 июля.

«Химический источник тока заменен. Повторный вывоз ракеты на стартовый комплекс планируется на 8 июля. Запуск намечается на 12 июля в 15:31»,— рассказал собеседник агентства.

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но дату пуска уже неоднократно переносили. Аппарат должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли.