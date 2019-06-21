Запуск обсерватории «Спектр-РГ» отложен на сутки

Госкомиссия перенесла запуск российской космической обсерватории «Спектр-РГ» из-за выявленных замечаний, говорится в сообщении на сайте «Роскосмоса». Запуск отложен на резервную дату — 22 июня.

«При подготовке ракеты-носителя “Протон-М” с разгонным блоком ДМ-03 и космической обсерваторией “Спектр-РГ” было выявлено замечание»,— сообщила госкорпорация. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» сообщил, что найденные неполадки не критичны. «Обычная работа. Выявили неполадку, сейчас починят и запустят»,— сказал собеседник агентства.

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но дату пуска уже неоднократно переносили. Аппарат должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли.

Напомним, в обсерватории «Спектр-РГ» установлены российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA. Находящийся на борту «Спектра-РГ» радиокомплекс будет принимать команды с Земли, участвовать в проведении траекторных измерений и передавать телеметрическую и научную информацию.