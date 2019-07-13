Обсерватория «Спектр-РГ» выведена на орбиту

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока на целевой орбите. Она заменила неисправный «Спектр-Р», который ранее перестал принимать команды с Земли.

«В ближайшие 3 месяца — перелет в окрестность L2, юстировка, калибровка и тестирование телескопов и пробные наблюдения»,— сообщает Роскосмоc в Twitter.

#СпектрРГ: все системы работают штатно. Зафиксировано раскрытие солнечных батарей и теплового экрана. Космический аппарат взят на сопровождение. — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 13, 2019

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» был осуществлен в 15:30 мск с космодрома «Байконур». Через 9 мин 43 секунды головной блок успешно отделился от носителя.