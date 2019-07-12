Пуск «Протона» с обсерваторией «Спектр-РГ» перенесен на 13 июля

«Роскосмос» подтвердил, что запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесен на 13 июля. В госкорпорации перенос объяснили необходимостью «получения экспериментального подтверждения от специалистов московского завода—изготовителя РН "Протон-М" технического решения по устранению выявленного на космодроме Байконур замечания к одной из систем ракеты-носителя».

В сообщении также отмечается, что окончательное решение о возможности пуска будет принято Государственной комиссией завтра утром по итогам доклада технического руководства.

Ранее о переносе сообщил источник «Интерфакса». В «Роскосмосе» говорили, что проводят цикл плановых испытаний и дополнительные проверки систем ракеты, разгонного блока и обсерватории.

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но дату пуска уже неоднократно переносили. Аппарат должен заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли. До этого запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории.