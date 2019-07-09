Между Россией и Украиной рухнул телемост

Украинский телеканал NewsOne отменил запланированный на 12 июля телемост с телеканалом «Россия». Произошло это после резких заявлений в адрес NewsOne со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), государственного медиарегулятора, прокуратуры и даже президента Владимира Зеленского. Власти и общественные организации обвинили NewsOne в предательстве национальных интересов и нарушении целого ряда законов Украины. Руководство канала объясняет отказ от телемоста не возможными юридическими последствиями, а угрозами, c которыми столкнулись журналисты NewsOne и члены их семей. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

Телемост «Надо поговорить» был анонсирован в эфире телеканала «Россия» ведущим Дмитрием Киселевым. Он сообщил, что 12 июля жители Украины и РФ в прямом эфире смогут обсудить актуальные для них проблемы, как когда-то в советские времена обсуждали их американцы и граждане СССР в программах Фила Донахью и Владимира Познера. С российской стороны вести шоу, заявленное как «прорывная попытка россиян и украинцев найти общий язык», должны были Андрей Малахов и Мария Ситтель. С украинской — ведущие телеканала NewsOne Василий Голованов и Алена Кирик.

Уже через несколько минут после объявления о готовящемся шоу в соцсетях появились призывы к пикетированию киевской редакции NewsOne. Глава националистического движения «Национальный корпус» Андрей Билецкий выложил в интернет обращение к президенту Владимиру Зеленскому с ультиматумом: главе государства отвели 24 часа для отмены телемоста, угрожая в противном случае самостоятельно разобраться с телеканалом.

Первый пикет у бизнес-центра, в котором расположена редакция и студии канала, провели рано утром представители партии «Голос» во главе со Святославом Вакарчуком. «Это не телемост, а телемина, угроза национальной безопасности,— заявили в пресс-службе "Голоса".— То, как сейчас используются приобретенные пророссийскими политиками телеканалы, еще раз подтверждает: нужно запретить олигархам использовать информвещание в своих пропагандистских целях».

Пресс-служба сообщила, что собственником NewsOne является Виктор Медведчук. Этот телеканал входит в недавно созданный медиахолдинг «Новости», владельцем которого числится Тарас Козак. Кум президента РФ Владимира Путина и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук — один из ближайших бизнес-партнеров господина Козака и, по слухам, именно он де-факто владеет медиаактивами холдинга «Новости», в который также входят каналы «112» и ZiK. Господин Медведчук — один из главных героев информационных программ всех трех каналов, а его политическая позиция — возобновление полноценного сотрудничества с РФ, отказ от курса на вступление в НАТО и ЕС — постоянно транслируется в эфирах этих СМИ. Как канал Виктора Медведчука NewsOne воспринимается не только зрителями, но и высокопоставленными украинскими чиновниками. «Реванш уже не просто скребется в двери. Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина»,— написал в ночь на понедельник на своей странице в Facebook премьер Украины Владимир Гройсман.

Днем последовала реакция от СБУ. На сайте ведомства был опубликован документ о «мерах противодействия антиукраинской деятельности». СБУ предложило ввести санкции против руководителей телеканалов «112» и NewsOne, проверить холдинг «Новости» на предмет нарушения их собственником антимонопольного законодательства и предоставить государственному медиарегулятору — Национальному совету по телевидению и радиовещанию — право лишать каналы лицензии без санкции суда в случае, если обнаруженные регулятором нарушения не были устранены или отведенные для их устранения сроки были нарушены.

Не остался в стороне и экс-президент Петр Порошенко: он призвал приостановить деятельность любых пророссийских телеканалов на территории Украины до тех пор, пока не будет завершена война на востоке страны. А спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что один из комитетов Рады в ближайшее время подготовит законопроект о запрете телемостов с РФ.

Параллельно с заявлениями представителей власти у редакции NewsOne продолжались пикеты и даже перформансы: члены националистической организации «Братство» обходили входы в бизнес-центр с канистрой и громко обсуждали, какой из них стоит поджечь первым. На территории самого бизнес-центра тем временем появилось около десятка мускулистых мужчин в футболках и тренировочных брюках. Один из них раздавал остальным баллончики (вероятно, со слезоточивым газом) и указывал, кому из мужчин какую позицию занять. Но до стычек дело не дошло: пикетчики не проявляли агрессии.

Ключевым событием стала публикация видеообращения президента Владимира Зеленского: он призвал сограждан не громить телеканал, чтобы не дать российским СМИ повода рассказать «про озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова». В том же обращении президент напомнил журналистам холдинга «Новости», что они не собственность господина Медведчука, и предложил Владимиру Путину поговорить. Но не в формате телемоста, а очно, в Минске, в присутствии глав правительств Британии и Германии, а также президентов Франции и США.

Вскоре после публикации президентского обращения телеканал NewsOne объявил об отказе от проведения телемоста. Причиной такого решения, как говорится в распространенном каналом заявлении, стали угрозы физической расправы в адрес сотрудников канала и их близких. Несостоявшийся ведущий марафона Василий Голованов сообщил, что все претензии к каналу безосновательны, так как шоу должно было быть максимально далеким от политики и затрагивать вопросы отношений не официальных Киева и Москвы, а конкретных людей, живущих в разных странах.

Между тем власти этими объяснениями остались недовольны.

Генпрокуратура даже начала расследование, в ходе которого планирует выяснить, не нанесла ли подготовка к шоу ущерб национальной безопасности.

Глава ведомства Юрий Луценко уже заявил: прокуроры располагают доказательствами совершенных некими бенефициарами канала преступлений, достаточными для аннулирования лицензии на вещание. Он сообщил, что конечные бенефициары — граждане Кипра, один из которых является также и совладельцем российского Промсвязьбанка. «Таким образом, через одного человека связан российский банк, который проводит финансирование в том числе войны против Украины, с другой стороны — он же является бенефициаром NewsOne»,— заявил господин Луценко. По его словам, прокуроры уже готовятся к аресту активов канала, а все причастные к организации телемоста — от владельца канала до ведущего — вызваны на допрос.

На вторник, несмотря на отказ от телемарафона, запланировано внеочередное заседание Национального совета по телевидению и радиовещанию. Ожидается, что члены совета предложат внести в законодательство изменения, которые сделают противоправным любое сотрудничество украинских медиа с теми из российских СМИ, вещание и распространение которых на территории Украины было запрещено. К таковым, в частности, относится и телеканал «Россия».