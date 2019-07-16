В России боятся мусорных полигонов и полицейского произвола

Жители России боятся строительства мусорных полигонов, роста этнической преступности, полицейского произвола и утечки персональных данных — таковы данные ежеквартального рейтинга фобий россиян, который представила Компания развития общественных связей (КРОС). Исследователи отметили связь страхов с нежеланием федеральных и региональных властей вести разговор с обществом.
КРОС выпустила второй ежеквартальный рейтинг «Национальный индекс тревожностей»: основные фобии населения выявляются путем мониторинга СМИ и соцсетей, сравнивая уровень интереса в этих источниках, проявленный к одной и той же ситуации. «Особенность нового рейтинга в том, что тревоги становятся более политизированными,— заявил директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян.— Это как реакция на действия со стороны государства и региональных властей и на те проблемы, которые остаются нерешенными.
Около 40% тревог не имеют отношения к личной жизни граждан.
То есть это не традиционные страхи, а именно тревоги, которые основываются на том, что происходит в стране».
На первом месте в исследовании размещены страхи, связанные с возможным строительством мусорного полигона или мусороперерабатывающего завода в регионе проживания. Как пояснил “Ъ” господин Кирьян, основной вклад в формирование страха вносит ситуация со строительством полигона в Шиесе, которая вызвала протесты в Архангельской области и широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях. Эксперт напомнил, что в России «десятки мест, где люди сталкиваются с проблемой логистики отходов и при этом не находят понимания со стороны властей»: сходы граждан, в частности, признаются несанкционированными митингами, а их участники подвергаются административному преследованию.
Шиес стал «модельным примером» для конфликтов в других городах: среди них в КРОС называют Самару, Киров, Серпухов, Зеленоград, Ликино-Дулево. Исследователи отмечают, что ситуация с мусором, экологическая обстановка вокруг существующих свалок, строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов обсуждается в основном в соцсетях, пользователи которых часто считают, что СМИ проблему замалчивают.
Далее в рейтинге среди страхов жителей РФ следуют боязнь гибели в авиакатастрофе и вероятности «остаться один на один с пожаром» и тревоги, связанные с ростом международной напряженности. Далее идут страхи, связанные с «полицейским произволом». Эксперты относят этот страх к бытовому, но отмечают, что распространенные представления о качестве работы полиции подтверждаются новостями. Так, по делу Ивана Голунова государственные медиа сначала оправдывали задержавших его полицейских, которые попытались предъявить ему обвинение в хранении наркотиков с целью распространения. Однако затем те же средства массовой информации заняли совершенно противоположную позицию. Такие ситуации усиливают тревогу, отмечают в КРОС.
«Люди, которые ходят на митинги и так знают, что могут столкнуться с произволом полицейских,— говорит Петр Кирьян.— Но у них есть и семьи, соседи, коллеги, которые также убеждаются в том, что такие проявления — не случайность, а система».
Хотя утечки персональных данных обсуждаются в соцсетях не так интенсивно, как в СМИ, где о них сообщают довольно часто, исследователи относят их к «значительным фобиям». Во втором квартале 2019 года широко освещалась ситуация с использованием фальсифицированной электронной подписи в сделках с недвижимостью, в результате чего несколько владельцев лишились квартир. Факторами, усилившими страхи россиян, связанные с утечками данных, исследователи считают также закон о «суверенном рунете» и затяжную борьбу Роскомнадзора с Telegram.
Исследователи КРОС делят страхи, фигурирующие в рейтинге, на основные фобии и псевдострахи. Псевдострахи связаны с темами, часто упоминаемыми в СМИ: ими аудитория не интересуется и, соответственно, опасений не испытывает. К категории псевдострахов КРОС относит также, например, международную напряженность и фобии, связанные с ДТП и дорожными конфликтами. По мнению Петра Кирьяна, россияне сталкиваются с этими темами в новостях, но осознают, что их риск попасть в связанную с ними опасную ситуацию невелик.
Как сообщал “Ъ”, в первом ежеквартальном рейтинге основные страхи россиян были связаны с взрывами газа в жилых домах, резким ростом цен на товары и услуги, влиянием плохой экологической обстановки на здоровье. «Мы составляем рейтинг фобий на квартальном отрезке без учета устойчивых фобий, которые всегда присутствуют в обществе,— заявил господин Кирьян.— Например, страх остаться без работы — это вечная фобия. Страхи, связанные с проблемами, которые выделялись в прошлом квартале, сейчас либо совсем не интересуют граждан, либо вызывают маленький интерес». Он отметил, что «многие страхи появляются в зависимости от квартала»: «Например, люди будут беспокоиться о ценах только в третьем квартале, когда дети пойдут в школу, но сейчас этого страха нет».
Эксперты связывают его появление с рядом проблем, которые кажутся людям существенными, но практически игнорируются СМИ. В КРОС считают, что «черные очки» отражают претензии общества к власти: к ним относятся отсутствие диалога между местными или региональными чиновниками и гражданами, что говорит, по мнению экспертов, о «неспособности государства качественно исполнить возложенные на него функции». Снять «черные очки», полагают эксперты, помогло бы восстановление рабочего диалога власти и общества и повышение качества работы политиков и госслужащих.
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