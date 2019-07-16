В России боятся мусорных полигонов и полицейского произвола

Жители России боятся строительства мусорных полигонов, роста этнической преступности, полицейского произвола и утечки персональных данных — таковы данные ежеквартального рейтинга фобий россиян, который представила Компания развития общественных связей (КРОС). Исследователи отметили связь страхов с нежеланием федеральных и региональных властей вести разговор с обществом.

КРОС выпустила второй ежеквартальный рейтинг «Национальный индекс тревожностей»: основные фобии населения выявляются путем мониторинга СМИ и соцсетей, сравнивая уровень интереса в этих источниках, проявленный к одной и той же ситуации. «Особенность нового рейтинга в том, что тревоги становятся более политизированными,— заявил директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян.— Это как реакция на действия со стороны государства и региональных властей и на те проблемы, которые остаются нерешенными.

Около 40% тревог не имеют отношения к личной жизни граждан.

То есть это не традиционные страхи, а именно тревоги, которые основываются на том, что происходит в стране».

На первом месте в исследовании размещены страхи, связанные с возможным строительством мусорного полигона или мусороперерабатывающего завода в регионе проживания. Как пояснил “Ъ” господин Кирьян, основной вклад в формирование страха вносит ситуация со строительством полигона в Шиесе, которая вызвала протесты в Архангельской области и широкое обсуждение в СМИ и социальных сетях. Эксперт напомнил, что в России «десятки мест, где люди сталкиваются с проблемой логистики отходов и при этом не находят понимания со стороны властей»: сходы граждан, в частности, признаются несанкционированными митингами, а их участники подвергаются административному преследованию.

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Шиес стал «модельным примером» для конфликтов в других городах: среди них в КРОС называют Самару, Киров, Серпухов, Зеленоград, Ликино-Дулево. Исследователи отмечают, что ситуация с мусором, экологическая обстановка вокруг существующих свалок, строительство новых полигонов и мусороперерабатывающих заводов обсуждается в основном в соцсетях, пользователи которых часто считают, что СМИ проблему замалчивают.

Далее в рейтинге среди страхов жителей РФ следуют боязнь гибели в авиакатастрофе и вероятности «остаться один на один с пожаром» и тревоги, связанные с ростом международной напряженности. Далее идут страхи, связанные с «полицейским произволом». Эксперты относят этот страх к бытовому, но отмечают, что распространенные представления о качестве работы полиции подтверждаются новостями. Так, по делу Ивана Голунова государственные медиа сначала оправдывали задержавших его полицейских, которые попытались предъявить ему обвинение в хранении наркотиков с целью распространения. Однако затем те же средства массовой информации заняли совершенно противоположную позицию. Такие ситуации усиливают тревогу, отмечают в КРОС.

«Люди, которые ходят на митинги и так знают, что могут столкнуться с произволом полицейских,— говорит Петр Кирьян.— Но у них есть и семьи, соседи, коллеги, которые также убеждаются в том, что такие проявления — не случайность, а система».

Хотя утечки персональных данных обсуждаются в соцсетях не так интенсивно, как в СМИ, где о них сообщают довольно часто, исследователи относят их к «значительным фобиям». Во втором квартале 2019 года широко освещалась ситуация с использованием фальсифицированной электронной подписи в сделках с недвижимостью, в результате чего несколько владельцев лишились квартир. Факторами, усилившими страхи россиян, связанные с утечками данных, исследователи считают также закон о «суверенном рунете» и затяжную борьбу Роскомнадзора с Telegram.

Исследователи КРОС делят страхи, фигурирующие в рейтинге, на основные фобии и псевдострахи. Псевдострахи связаны с темами, часто упоминаемыми в СМИ: ими аудитория не интересуется и, соответственно, опасений не испытывает. К категории псевдострахов КРОС относит также, например, международную напряженность и фобии, связанные с ДТП и дорожными конфликтами. По мнению Петра Кирьяна, россияне сталкиваются с этими темами в новостях, но осознают, что их риск попасть в связанную с ними опасную ситуацию невелик.

Как сообщал “Ъ”, в первом ежеквартальном рейтинге основные страхи россиян были связаны с взрывами газа в жилых домах, резким ростом цен на товары и услуги, влиянием плохой экологической обстановки на здоровье. «Мы составляем рейтинг фобий на квартальном отрезке без учета устойчивых фобий, которые всегда присутствуют в обществе,— заявил господин Кирьян.— Например, страх остаться без работы — это вечная фобия. Страхи, связанные с проблемами, которые выделялись в прошлом квартале, сейчас либо совсем не интересуют граждан, либо вызывают маленький интерес». Он отметил, что «многие страхи появляются в зависимости от квартала»: «Например, люди будут беспокоиться о ценах только в третьем квартале, когда дети пойдут в школу, но сейчас этого страха нет».

В нынешнем исследовании авторы столкнулись с явлением, которое они называют «черные очки»,— тенденцией на негативный взгляд на ситуацию в стране и в мире.

Эксперты связывают его появление с рядом проблем, которые кажутся людям существенными, но практически игнорируются СМИ. В КРОС считают, что «черные очки» отражают претензии общества к власти: к ним относятся отсутствие диалога между местными или региональными чиновниками и гражданами, что говорит, по мнению экспертов, о «неспособности государства качественно исполнить возложенные на него функции». Снять «черные очки», полагают эксперты, помогло бы восстановление рабочего диалога власти и общества и повышение качества работы политиков и госслужащих.

Национальный индекс тревожностей Наименование фобии Суммарный индекс Медиаиндекс Соцмедиаиндекс Индекс приживаемости Строительство мусорного полигона/завода 1 092,34 67,19 1 025,15 15,26 Гибель в авиакатастрофе 905,47 252,31 653,16 2,59 Страх остаться один на один с пожаром 120,87 107,49 13,38 0,12 Международная напряженность 112,17 98,43 13,74 0,14 ДТП и дорожные конфликты 107,24 93,17 14,07 0,15 Утечка персональных данных в сети 81,28 74,22 7,06 0,09 Полицейский произвол 56,94 38,84 18,1 0,47 Активность РПЦ 32,75 22,76 9,94 0,44 Укус клеща 27,35 18,94 8,41 0,44 Беспризорные собаки 19,51 6,18 13,33 2,16 Этническая преступность 16,6 3,27 13,33 4,08 Запрет на ввоз «санкционных продуктов» 10,43 4,58 5,85 1,28 открыть таблицу в новом окне

Надежда Ярмула