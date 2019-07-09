Находки полицейских не внушают доверия

Больше половины россиян считают подбрасывание полицией наркотиков нормальной практикой. Связанные с запрещенными веществами уголовные дела силовики фальсифицируют ради отчетности, корпоративных интересов или по заказу, убеждены граждане. Таковы данные опроса «Левада-центра».

Чтобы покончить с практикой подбрасывания наркотиков, нужно усилить контроль за сотрудниками и заводить на них самих уголовные дела, считает председатель координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин: «Вдали от Москвы, да и в столице тоже, это обычная во многом практика, к сожалению. Вот случай с журналистом Иваном Голуновым, конечно, исключение. Если его считать за 1%, то 99% не выявлено по Москве. В России по таким делам сидят порядка 130 тыс. человек, и я уверен, что процентов 30-40 из них невиновны.

Эпизоды с подбрасыванием наркотиков остановить тяжело, потому что нечестные сотрудники зарабатывают на этом очень большие деньги.

Сейчас, например, в профсоюзе есть информация о том, что с одного таджика взяли 200 тыс. руб. и посадили, подбросив ему наркотики, хотя обещали этого не делать. С его друга тоже взяли такую же сумму, но его не посадили. А свидетель этого инцидента исчез, боюсь, что его уже нет в живых. Сама же такая порочная практика началась с планов по раскрытию подобных преступлений. Потом нечестные на руку сотрудники почувствовали, что можно кого-то поймать, его "ошкурить", то есть деньги получить, а следующего несчастного для плана посадить. Это самый настоящий бизнес. Чтобы бороться с этим, должен быть независимый суд. В этом случае он бы мог принять решение в отношении и прокурора, который поддерживал несправедливое обвинение в истории с Иваном Голуновым, и оперов, которые им занимались, и возбудить в их отношении уголовные дела. Когда там пересажают человек сто из правоохранительной системы, то они поймут, что лучше не связываться».

Также социологи узнали, что будут делать россияне, если их несправедливо задержат или обвинят в преступлении. Почти треть полагает, что решить эту ситуацию помогут влиятельные знакомые, а вариант с прокуратурой или судом оказался только на втором месте по популярности.

Но если человек окажется в ситуации, когда ему подбросили наркотики, оказать немедленную помощь может и профессиональный юрист, подчеркивает адвокат, партнер и соруководитель уголовно-правовой практики коллегии Pen&Paper Вадим Клювгант. По его словам, договориться с каким-то адвокатом о помощи лучше всего заранее: «Первое, что нужно сделать, — позаботиться о том, чтобы был адвокат, и как можно раньше. У человека есть право не вступать ни в какие диалоги с преследующей стороной, назовем это так, без присутствия защитника. Так что главная общая универсальная рекомендация — подумать об этом заранее. Так же, как мы имеем контакты врачей, к которым обращаемся, так же желательно иметь номер телефона адвоката. Но если это не так, то следует подумать, кто может в этом помочь, кто, например, из близких может этим заняться.

Вторая рекомендация, более частного характера, — ничего не трогать руками, зафиксировать факт провокации, письменно, устно, везде где только возможно, следить за тем, чтобы были понятые, чтобы они активно следили за происходящим, все фиксировали, а не играли роль предметов интерьера.

Нужно протестовать против того, чтобы следователи или оперативные сотрудники что-либо делали там, где нет понятых и самого задержанного человека, например, в других помещениях. Все нарушения подробно фиксировать всеми доступными и возможными способами».

«Коммерсантъ FM» провел опрос в своей группе «ВКонтакте» и выяснил, что на случай проблем с законом адвокат на «быстром наборе» есть почти у 9% респондентов. Нет такого защитника у более половины опрошенных. И почти треть никогда об этом не задумывалась.

Данные опроса «Левада-центра» прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа полиции по расследованию случаев подбрасывания наркотиков как раз поможет прекратить такую практику.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян. Мы говорим с вами об отдельных случаях, которые крайне нежелательны к повторению и являются абсолютно недопустимыми. Но в целом давайте не забывать все-таки про тот объем работы, которая делается правоохранительными органами. Это ежедневная очень серьезная работа, которая имеет своей целью обеспечение безопасности граждан и законности. В Кремле неоднократно звучали заявления о том, что подобные проявления сами по себе неприемлемы, а по конкретному случаю ведутся следственные действия. Собственно, это как раз и та работа, которая направлена на недопущение в дальнейшем таких проявлений.

Почти треть россиян оценили как средние свои шансы разрешить ситуацию с несправедливым преследованием полицией. Как очень низкие — 15%. И только трое из 100 человек полагают, что шансы решить такую проблему очень высокие.

Глеб Силко