В Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

На Трубной площади в Москве началась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Ранее они призывали москвичей выходить на площадь каждый день в 19:00 для поддержки кандидатов.

На акцию собралось около 800 человек, передает издание «МБХ медиа». Пока информации о задержаниях не поступало. Кандидат по 43-у округу Любовь Соболь уже прибыла на площадь.

В минуты, когда акция начиналась, окружная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска кандидата Ильи Яшина (округ №45) на выборы в Мосгордуму. Приехав на Трубную площадь он заявил: «Они сняли меня с выборов. Они нас всех с вами сняли с выборов! Они не признали ни одной подписи. Они отказались рассмотреть 150 письменных заявлений граждан, которых признали несуществующими». По словам господина Яшина также его сняли с выборов за применение «административного ресурса» — якобы он разместил на сайте муниципального округа ссылки на свои агитационные ролики.

15 июля председатель Мосизбиркома (МГИК) Валентин Горбунов пригласил всех желающих кандидатов в депутаты в Мосгордуму прийти на встречу к 15:00 в здание МГИК для обсуждения вопросов, касающихся процедуры регистрации кандидатов. Среди пришедших были Анастасия Брюханова, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас. После того как пришедшим кандидатам было предложено встречаться с председателем МГИК по одному, собравшиеся отказались от «кулуарных встреч» с главой Мосгоризбиркома. А сам господин Горбунов объяснил несостоявшуюся встречу нежеланием кандидатов вести «конструктивный диалог».

Подробнее о том, как кандидаты отказались идти на прием в МГИК поодиночке, читайте в материале “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».