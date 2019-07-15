Глава Мосгоризбиркома: Яшин и Соболь хотели превратить встречу с кандидатами в митинг

Кандидаты в депутаты Мосгордумы, пришедшие на встречу в Мосизбирком (МГИК), были не готовы к конструктивному диалогу, объяснил причину несостоявшегося разговора председатель МГИКа Валентин Горбунов. Ранее господин Горбунов пригласил всех кандидатов на встречу, позднее формат мероприятия был изменен: кандидатов было решено принимать по одному, а журналистов в здание избиркома не пустили.

«Поодиночке я готов был всех слушать, но, к сожалению, некоторые кандидаты, например господин Яшин и Соболь, хотели превратить все это в митинг. Они требовали собрать всех вместе, с камерами. Они не были настроены конструктивно что-то обсуждать, они пришли опять митинговать»,— сообщил глава МГИКа «РИА Новости».

В понедельник утром, 15 июля, председатель МГИКа Горбунов пригласил всех желающих кандидатов в депутаты в Мосгордуму прийти на встречу к 15:00 в здание МГИКа для обсуждения вопросов, касающихся процедуры регистрации кандидатов. Среди пришедших были Анастасия Брюханова, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас.

После того как пришедшим кандидатам было предложено встречаться с председателем МГИКа по одному, собравшиеся отказались от «кулуарных встреч» с главой Мосгоризбиркома. По словам господина Горбунова, на встречи тет-а-тет в итоге согласились два кандидата: самовыдвиженцы Ирина Собянина и Иван Кульнев. Как также отметил глава МГИКа, «наиболее трезво к этому (предложению об индивидуальной встрече.— “Ъ”) подошел Дмитрий Гудков, который хотел все-таки конструктивно обсудить проблемы, связанные, может быть, в дальнейшем с изменениями в законодательстве».

Напомним, в воскресенье в центре Москвы, в Новопушкинском сквере, встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями собрала около 1 тыс. человек. После акции в сквере участники митинга прошли до здания МГИКа на Моховой улице, после чего сотрудники полиции и Росгвардии прервали шествие. По данным портала «ОВД-инфо» на вечер воскресенья, задержаны были более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Подробнее о том, как прошла и чем закончилась акция независимых кандидатов, читайте в материале “Ъ” «Марш несобравших».

О том, как не состоялась встреча в МГИКе, читайте в материала “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».