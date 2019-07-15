Независимые кандидаты отказались от «кулуарных встреч» с главой Мосгоризбиркома

Формат встречи независимых кандидатов в депутаты в Мосгордуму с главой Мосгоризбиркома (МГИК ) Валентином Горбуновым был изменен: пришедшим кандидатам было предложено встречаться с председателем МГИК по одному, сообщила в своем Twitter кандидат в депутаты Мосгордумы по 42-му округу Анастасия Брюханова. Журналистов в здание МГИК не пустили.

На встречу пришли кандидаты Анастасия Брюханова, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин, Константин Янкаускас, передает корреспондент “Ъ”. Они отказались говорить с господином Горбуновым по одному.

Выйдя из здания МГИК, кандидаты подошли к прессе. Илья Яшин заявил, что «все закончилось не начавшись». Любовь Соболь заявила: «На какие-то кулуарные встречи я не готова».

Ранее председатель МГИК Валентин Горбунов заявил о готовности встретиться со всеми кандидатами, которые хотели бы обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией. В свою очередь, кандидаты предложили сделать встречу открытой для всех желающих и призвали журналистов прийти на нее.

Напомним, в воскресенье в центре Москвы, в Новопушкинском сквере, встреча кандидатов в депутаты Мосгордумы с избирателями собрала около 1 тыс. человек. После акции в сквере участники митинга прошли до здания МГИК на Моховой улице, после чего сотрудники полиции и Росгвардии прервали шествие. По данным портала «ОВД-Инфо» на вечер воскресенья, задержаны были более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

6 июля завершился прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы, комиссия приступила к проверке подписей. Кандидаты–самовыдвиженцы уже заявили о том, что у них нашли недопустимый процент брака. В частности, это Илья Яшин (45-й округ), Любовь Соболь (43-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). Окончательное решение по регистрации кандидатов будет принято на заседании комиссии 16 июля.

Подробнее о несостоявшейся встрече в МГИКе — в материале “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».

О том, как прошла и чем закончилась акция независимых кандидатов, читайте в материале “Ъ” «Марш несобравших».