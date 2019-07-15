Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ допуска главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина на выборы. Как передает корреспондент “Ъ”, заседание комиссии вел не председатель окружной комиссии, а представитель Мосгоризбиркома (МГИК).

По 45-му округу кандидатам, идущим не от парламентских партий, необходимо было собрать 4507 подписей. Господин Яшин 5 июля сдал 4936 подписей. Однако рабочая группа по проверке подписных листов признала недостоверными или недействительными 552 подписи — 11,18% от общего числа.

Кроме того, комиссия проголосовала за поправку к положению о недопуске. Эта поправка основывалась на заявлении кандидата Михаила Конева (на заседании не присутствовал) о том, что Илья Яшин разместил на сайте муниципального округа ссылки на свои агитационные ролики.

Сам господин Яшин при голосовании об отказе в регистрации не присутствовал. За 10 минут до начала процедуры он покинул заседание со словами, что он не намерен «участвовать в этой клоунаде». Он просил дать ему время для ознакомления с жалобой господина Конева и не рассматривать ее на этом заседании.

На заседание комиссии пришли люди, которые ставили подписи за Илью Яшина, но их, по словам пришедших, признали недействительными. На заседание их не пустили.

После заседания члены окружной комиссии отказались комментировать “Ъ” итоги заседания.

Ранее сегодня, 15 июля, кандидаты в депутаты Мосгордумы, пришедшие днем в МГИК для встречи с его председателем Валентином Горбуновым, заявили, что встреча не состоялась: об этом, выйдя из МГИКа, заявил Илья Яшин. На 20 июля намечен согласованный митинг в поддержку оппозиционных кандидатов на проспекте Сахарова, а 15 июля московский штаб Алексея Навального провел акцию на Трубной площади.

Подробнее в публикации “Ъ” «Независимые оказались неразлучными».

Роман Дорофеев