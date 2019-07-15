Памфилова готова встретиться с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что может встретиться с кандидатами на выборы в Мосгордуму, «которые считают себя независимыми», после 22 июля, когда она вернется к работе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ЦИКа. Как ранее сообщал заместитель Эллы Памфиловой Николай Булаев, она временно отсутствует на работе по состоянию здоровья — ей провели операцию на плечевом суставе.

Ранее на встречу с кандидатами также согласился председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Это должно произойти сегодня, 15 июля, в 15:00. В частности, с ним хотят пообщаться Любовь Соболь, Илья Яшин и Иван Жданов.

Напомним, прием документов от кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля, началась проверка подписей. Самовыдвиженцы–оппозиционеры заявили, что комиссия обнаружила у них недопустимое количества брака в документах, что лишает их возможности зарегистрироваться на выборы. Окончательное решение по регистрации кандидатов будет принято на заседании комиссии 16 июля.

В воскресенье, 14 июля, в Москве прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Кандидаты требовали допустить их к выборами. По данным «ОВД-Инфо» к вечеру задержали более 35 человек, в том числе участников выборов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

О том, как прошла акция, читайте в материале “Ъ” «Марш несобравших».