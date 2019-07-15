Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией. «Если они придут — я их приму. Хотят в 15 часов дня — ради бога»,— заявил он в эфире радио «Эхо Москвы». На встречу в Мосгоризбирком уже пришли Сергей Митрохин, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Анастасия Брюханова, передает корреспондент “Ъ”.

Кандидаты предлагали сделать встречу открытой для всех желающих и призвли журналистов прийти на нее. Однако, журналистов в здание не пускают, передает корреспондент “Ъ”. У здания двойное оцепление: первый «круг» выставлен с Моховой и с Тверской, втрой ряд оцепления — непосредственно у Мосгоризбиркома. Здесь работают полиция, Росгвардия и ОМОН. В пресс-службе Мосгоризбиркома сказали, что никаких мероприятий для прессы сегодня не запланировано.

Напомним, 6 июля завершился прием документов кандидатов в депутаты Мосгордумы, комиссия приступила к проверке подписей. Кандидаты–самовыдвиженцы уже заявили о том, что у них нашли недопустимый процент брака. В частности, это Илья Яшин (45-й округ), Любовь Соболь (43-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). Окончательное решение по регистрации кандидатов будет принято на заседании комиссии 16 июля.

В воскресенье, 14 июля, в Москве прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Кандидаты требовали допустить их к выборами. По данным «ОВД-Инфо» к вечеру задержали более 35 человек, в том числе кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

О том, как прошла акция, — в материале “Ъ” «Марш несобравших».