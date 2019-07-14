Полиция задержала Яшина и Соболь у Мосгоризбиркома

Сотрудники полиции задержали кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Любовь Соболь около здания Мосгоризбиркома, сообщают «Дождь» и «Ведомости». О том, что во дворе здания Мосгоризбиркома начались задержания, передает «Медуза».

Это произошло после того, как протестующие, которые требуют допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных и независимых кандидатов, начали ставить палатки во дворе здания городской избирательной комиссии.

По оценкам издания, во дворе Мосгоризбиркома находятся от 500 до 700 человек.

По данным «Дождя», задержаны порядка 20 человек.

На встречу кандидатов в депутаты Московской городской думы с избирателями в Новопушкинском сквере пришли около 1 тыс. человек. Господин Яшин призвал участников мирно пройти до мэрии Москвы. Позже часть участников акции по призыву госпожи Соболь направились к Мосгоризбиркому.

В МВД сообщили, что в несогласованной акции в центре столицы принимали участие около 1 тыс. человек. По словам организаторов, на которые ссылается «Дождь», в акции участвовали несколько тысяч человек.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Каждому кандидату, который выдвигается не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать около 5 тыс. подписей. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов.

В акции участвовали кандидаты в депутаты, у которых забраковали подписи, — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас и Илья Яшин. Также в акции участвуют депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, лидер «Яблока» Григорий Явлинский, заместитель председателя партии Николай Рыбаков и другие.