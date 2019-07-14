Яшин предложил оставившим за него подписи проверить, признаны ли они действительными

Кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин сообщил о запуске Telegram-бота (специальный аккаунт, управляемый программой) для желающих проверить, не была ли забракована их подпись в поддержку политика. Необходимость создания бота господин Яшин объяснил тем, что ему поступает множество вопросов избирателей об их подписях.

Политик отметил, что избирательный штаб старается связаться со всеми жителями округа, подписи которых признали недействительными, но не всех удается застать дома. Боту необходимо будет сообщить фамилию, имя и отчество, после чего в штабе «оперативно проверят данные» и свяжутся с избирателем, если его подпись окажется среди недействительных. «Проверяйте себя, не откладывайте. Времени у нас осталось совсем мало»,— написал Илья Яшин в Facebook.

Ранее Илья Яшин сообщил, что Мосгоризбирком признал недействительными 562 подписи в его поддержку при допустимом браке в 429. Проблемы с подписями есть и у других самовыдвиженцев. В частности, у члена политкомитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина и у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь.

Сейчас в центре Москвы проходит акция за регистрацию оппозиционеров кандидатами в депутаты. В ней, по разным оценкам, принимают участие от 500 до 2 тыс. человек. Акция началась в Новопушкинском сквере. Затем протестующие переместились к зданию мэрии, а позднее — к Мосгоризбиркому, где Любовь Соболь призвала к бессрочной акции протеста.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов. По данным “Ъ”, из 426 выдвинутых кандидатов документы на регистрацию сдали 292. Среди них 102 самовыдвиженца, и в их числе кандидаты-единороссы.

Подробнее — в материале “Ъ” «Полное собрание выдвижений».