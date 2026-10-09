Axios: разработчики ИИ просчитывают последствия потенциальной ИИ-катастрофы

Подобный инцидент, пишет Axios, может повлечь за собой отключение интернета, финансовых сервисов или даже электро- и водоснабжения. Разработчики считают, что это способно вызвать всплеск общественного гнева против технологических компаний, их руководителей, а также против президента США Дональда Трампа, который не хочет регулировать отрасль.