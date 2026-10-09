Суд в США прекратил уголовное дело против россиянки Кедышевой
09.10.2026, 20:45
Федеральный судья Джон Нивисон постановил снять все обвинения с Кристины Кедышевой. Россиянку задержали в начале сентября из-за нападения на членов экипажа самолета из Милана в Ньюарк.
Уведомление о прекращении уголовного преследования госпожи Кедышевой подала прокуратура. Причины, по которым надзорное ведомство приняло такое решение, в материалах суда не указаны.
Кристина Кедышева летела первым классом на рейсе United Airlines из Милана в Ньюарк 8 сентября. В судебных материалах было указано, что женщина вела себя агрессивно, не выполняла указания экипажа и приблизилась к ручке задней двери лайнера. Самолет пришлось экстренно посадить в Бангоре (штат Мэн). Россиянке вменяли вмешательство в работу экипажа и нападение.