В Черногории распознали «Рыбаря»
И его депортируют как угрозу нацбезопасности
09.10.2026, 20:47
Власти Черногории признали главу популярного (1,3 млн подписчиков) Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и четырех его спутников, готовивших сюжет о евроинтеграции страны, угрозой нацбезопасности. Задержанных журналистов депортируют из страны. В случае экстрадиции в США, где расследуется дело о вмешательстве в выборы, им бы грозило до 15 лет заключения.
О задержании сооснователя «Рыбаря» 35-летнего Михаила Звинчука утром 9 октября сообщили черногорские СМИ, а вскоре данные подтвердил премьер-министр страны Милойко Спаич.
Блогера, его жену Валерию и трех коллег по съемочной группе задержали в городе Рисан на берегу одного из самых популярных туристических мест бывшей югославской республики — Которского залива. Журналисты проживали в пятизвездной гостинице Movenpick Hotel & Residences Teuta Kotor Bay, где их и взяли сотрудники главной спецслужбы страны — Агентства национальной безопасности (АНБ).
Информацию о прибытии группы Михаила Звинчука в Черногорию АНБ, очевидно, получило заранее от британских или американских партнеров, а в дальнейшем, возможно, действовало в их интересах, полагают источники “Ъ”.
Во всяком случае, местные структуры вряд ли стали бы сами проявлять интерес к журналистам, которые собирались снимать сюжет о предстоящем 1 ноября введении Черногорией виз для граждан РФ и других стран.
У задержанных, по данным черногорских СМИ, были изъяты «сложное электронное оборудование, современная компьютерная техника и дроны», то есть обычный набор для российских репортеров. Их самих отправили в столицу Черногории Подгорицу.
«Мы предупреждали, что попытки гибридных активностей и дестабилизации Черногории настойчиво сопровождают наш путь в ЕС. Сейчас есть серьезные основания внимательно изучить каждый след и каждую связь рассмотреть в более широком контексте»,— написал премьер Спаич в соцсетях 9 октября.
В посольстве РФ в Черногории сообщили, что местным властям направлены запросы с требованием разъяснить причины задержания съемочной группы.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подтвердила в кулуарах II Глобального цифрового форума, что дипломаты пытаются получить «официальную информацию — материалы от черногорских властей». Но «ответа пока еще нет».
«Усилиями западников в нашем посольстве работают, даже мне как-то неловко сказать, какое количество человек, буквально посол и сотрудник. Несмотря на это минимальное количество, все равно работа ведется, проясняем обстоятельства, находимся со всеми в контакте»,— пояснила госпожа Захарова. О своей озабоченности ситуацией успели также сообщить пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Последний, правда, имен не называл, но говорил о начале «охоты на россиян» за рубежом.
В сообщении самого канала указано, что Михаил Звинчук и его спутники находились в Черногории «легально и официально» и «местное законодательство не нарушали».
Между тем очевидно, что происшедшее — прямое следствие работы Михаила Звинчука в «Рыбаре».
Окончивший военный университет Минобороны уроженец Владивостока, он некоторое время до начала блогерской деятельности служил в различных частях, якобы даже спецназе ГРУ, а потом перевелся в пресс-службу военного ведомства, организовывал поездки в Сирию представителей СМИ и т. д. Из-за этого, а также из-за освещения СВО после увольнения из рядов Вооруженных сил он был включен в санкционные списки многих зарубежных стран. А в прошлом году США объявило награду в $10 млн за информацию, которая может способствовать поимке руководителей «Рыбаря» за якобы имевшее место вмешательство в выборы президента Америки в 2024 году. Эта информация была общедоступна, и неясно, зачем в таком случае господин Звинчук вообще отправился в Черногорию, откуда ему грозила экстрадиция в США.
Еще полгода назад канал призывал избегать посещения «недружественных стран» всем, чья работа «находится в зоне риска». 28 апреля в «Рыбаре» вышел пост на тему задержания в Чехии митрополита Илариона — тогда в его машине нашли «белый порошок». На канале заявили, что преследование российских граждан по «надуманным поводам» стало «суровой реальностью», и обвинили европейских силовиков в задержаниях по принципу «был бы человек, а статья найдется».
Для господина Звинчука, к счастью, статьи в Черногории не нашлось. К вечеру 9 октября МВД республики сообщило, что журналисты признаны «угрозой нацбезопасности» и будут выдворены из страны. Их отвезли в аэропорт Подгорицы, откуда отправят в Россию.