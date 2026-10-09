В Черногории распознали «Рыбаря»

Окончивший военный университет Минобороны уроженец Владивостока, он некоторое время до начала блогерской деятельности служил в различных частях, якобы даже спецназе ГРУ, а потом перевелся в пресс-службу военного ведомства, организовывал поездки в Сирию представителей СМИ и т. д. Из-за этого, а также из-за освещения СВО после увольнения из рядов Вооруженных сил он был включен в санкционные списки многих зарубежных стран. А в прошлом году США объявило награду в $10 млн за информацию, которая может способствовать поимке руководителей «Рыбаря» за якобы имевшее место вмешательство в выборы президента Америки в 2024 году. Эта информация была общедоступна, и неясно, зачем в таком случае господин Звинчук вообще отправился в Черногорию, откуда ему грозила экстрадиция в США.