При атаке на миссию Красного Креста в Донецке никто не пострадал

«Грузовики не были загружены, и в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, это одно из транспортных средств, на которые мы полагаемся при доставке помощи людям, пострадавшим от конфликта»,— отметили в пресс-службе. В МККК добавили, что потеря транспорта снизит возможности организации по оказанию помощи.