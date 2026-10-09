При атаке на миссию Красного Креста в Донецке никто не пострадал
09.10.2026, 20:57
Никто из участников миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) под Донецком не пострадал при атаке Вооруженных сил Украины. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе российского офиса организации.
«Грузовики не были загружены, и в результате инцидента никто не пострадал. Тем не менее, это одно из транспортных средств, на которые мы полагаемся при доставке помощи людям, пострадавшим от конфликта»,— отметили в пресс-службе. В МККК добавили, что потеря транспорта снизит возможности организации по оказанию помощи.
Об ударе беспилотника по грузовику МККК сегодня сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она потребовала от международных правозащитных структур, в том числе ООН, незамедлительно отреагировать на атаку ВСУ.