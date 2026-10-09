Сделки в песочнице

Как указывают участники рынка, операции осуществляются практически мгновенно. Пока об операциях, проведенных вне экспериментального формата, заявили лишь ВТБ и «Волтари». Как заявили в ВТБ, сделка проводилась между юрлицами, для расчетов использовался стейблкойн USDT и по времени операция заняла около одной минуты. При этом с момента «открытия счета клиента и до поступления актива на кошелек покупателя на сделку ушло 30 минут», отметили в банке. В ВТБ также отметили, что доступ в блокчейн был осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий. В компании «Волтари» заявили, что предоставили для сделки «инфраструктуру для нижестоящего депозитария». Вместе с тем участники этих операций, проведенных 6 октября, не отметили на вопрос “Ъ”, были ли они связаны между собой.