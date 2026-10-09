Сделки в песочнице
Операции с криптоактивами пока остаются в значительной степени виртуальными
09.10.2026, 20:48
Участники рынка, получившие статус цифровых депозитариев и криптообменников, настраивают собственную инфраструктуру и готовятся к запуску полноценных торгов. Тестовые сделки проводятся в изолированной среде в основном с биткойном, эфиром, USDT. При этом полноценно проводить операции с физлицами пока невозможно из-за отсутствия утвержденных стандартов ЦБ по тестированию клиентов.
За первую неделю действия нормативных положений ЦБ в рамках закона «О цифровых валютах и цифровых правах», которые дали профучастникам возможность получить статус цифровых депозитариев и криптообменников, в реестры Банка России вошли лишь 13 организаций. При этом ВТБ, группа «Т-Технологии» («Атомайз» и «Т-Инвест Лаб») и группа «Облачная инфраструктура» (включая компанию «Система-Крипто») попали в оба реестра. Цифровыми депозитариями стали также Сбербанк и «Волтари» (входит в группу Web-3 Tech). В реестр криптообменников вошли компания «Зефир» и «Мой биткоин», а также Пробанк, банк «Хлынов» и РНКО «Финпилот».
Криптообменники смогут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени вне организованных торгов. Цифровые депозитарии будут вести учет криптовалют на счетах клиентов. Нижестоящие депозитарии будут только хранить криптовалюты, а вышестоящие депозитарии смогут осуществлять междепозитарные сделки. Расчетные депозитарии будут обеспечивать проведение сделок на криптобиржах.
Согласно опросу “Ъ”, получить статус цифрового депозитария готовятся также четыре оператора информационных систем, а также спецдепозитарий «Инфинитум». На СПБ Бирже заявили, что «работают над созданием расчетного цифрового депозитария».
Вошедшие в реестры компании и банки активно тестируют собственную инфраструктуру. Как заявили в Т-Банке (входит в группу «Т-Технологии»), тестовые операции проводятся с биткойном, эфиром и USDT, а также с другими валютами, которые будут доступны только квалифицированным инвесторам. «Тесты проходят в изолированной среде, где моделируются процессы учета цифровых прав, а также проверяется безопасность смарт-контрактов и алгоритмы хранения ключей»,— заявили в регистраторе «Статус» (собирается стать цифровым депозитарием до конца года).
Вместе с тем, как отметили в Сбербанке, при операциях с физлицами используется только тестовый счет. «Законодательство обязывает криптообменник провести тестирование клиента до совершения сделки.
Пока таких стандартов и утвержденных вопросов нет, заключать сделки с физлицами на законных основаниях нельзя»,— поясняет руководитель отдела развития блокчейн-технологий Т-Банка Александр Кретов. В ЦБ не ответили “Ъ” о состоянии нормативных актов о тестировании инвесторов.
Как указывают участники рынка, операции осуществляются практически мгновенно. Пока об операциях, проведенных вне экспериментального формата, заявили лишь ВТБ и «Волтари». Как заявили в ВТБ, сделка проводилась между юрлицами, для расчетов использовался стейблкойн USDT и по времени операция заняла около одной минуты. При этом с момента «открытия счета клиента и до поступления актива на кошелек покупателя на сделку ушло 30 минут», отметили в банке. В ВТБ также отметили, что доступ в блокчейн был осуществлен через вышестоящий цифровой депозитарий. В компании «Волтари» заявили, что предоставили для сделки «инфраструктуру для нижестоящего депозитария». Вместе с тем участники этих операций, проведенных 6 октября, не отметили на вопрос “Ъ”, были ли они связаны между собой.
Компании из ИТ-сектора, получившие статус участников рынка криптовалют, рассчитывают на получение прибыли от комиссионных доходов. «Прибыль планируется получать в первую очередь за счет комиссий за хранение и проведение операций. Тарифы на учет и хранение начинаются от 0,5% годовых от средней стоимости активов за расчетный период, а комиссии за переводы и перемещение активов — от 0,02% от стоимости актива»,— заявили в «Волтари». Однако, как отмечает операционный директор Millpay Игорь Плотников, если цифровая валюта будет использоваться инвесторами в основном как транзитный инструмент, «выручка депозитариев от комиссионных может оказаться значительно ниже».