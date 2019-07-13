Пострадавшие от паводка в Иркутской области не получили компенсации в срок

Генпрокуратура заявила о нарушении сроков выплаты компенсаций жителям Иркутской области, пострадавшим в результате паводка. Средства на эти цели в размере 662 млн руб. были выделены из федерального бюджета в конце прошлого месяца.

«Установлено, что порядок оказания пострадавшим от паводка единовременной материальной помощи не содержит четкой регламентации механизма межведомственного взаимодействия уполномоченных региональных и федеральных органов»,— сообщает надзорное ведомство. Власти региона совместно с сотрудниками прокуратуры в ближайшее время разработают и внесут поправки в нормативный акт.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек. Это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. 11 человек считаются пропавшими без вести. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.

Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Имущества частично или полностью лишились около 33 тыс. человек. Госпитализированы 486 человек.

О стихийном бедствие в регионе читайте в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».