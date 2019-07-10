Количество госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области достигло 486 человек

За прошедшие сутки за помощью к врачам в зоне наводнения Иркутской области обратилось 127 человек, 29 из них отправили в больницу, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. «Групповых вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом, число госпитализированных возросло до 486 человек.

Ранее сообщалось, что за помощью к врачам обратилось 86 человек.

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, которое затопило около 100 населенных пунктов. По последним данным, погибло 23 человека.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары».