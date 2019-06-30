Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать компенсацию

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшим от паводка жителям начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 млн руб. выделены из федерального бюджета. Деньги уже поступили в бюджет региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Из областного бюджета направлено 318 млн руб. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поручил «незамедлительно» начать выплаты пострадавшим от паводка.

«Мы оперативно провели все финансовые согласования с правительством РФ. Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. руб. В утвержденных списках на сегодняшний день числится 3600 человек. Необходимые суммы переведены во все районы. Кроме этого, уже перечислили на карточки те социальные выплаты, которые областной бюджет предусматривает в таких случаях. Общая сумма — около 1,5 млн руб.»,— сказал губернатор региона Сергей Левченко.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах региона, наиболее пострадал Тулунский район. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. По данным Минздрава, более 500 человек обратились медпомощью, 112 человек госпитализированы. Затоплены 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог. Сообщает, что уровень воды в реке Ия в Тулунском районе упал ниже 13 метров и продолжает снижаться. Однако синоптики ожидают 6-7 июля повторное повышения уровня воды.

Президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, которую возглавит заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко. Следующее совещание состоится в Москве 3 июля.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».