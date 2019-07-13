«Протон» с обсерваторией «Спектр-РГ» успешно стартовал с Байконура

На космодроме Байконур проведен запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». На 583 секунде произошло отделение орбитального блока. «Дальнейшее выведение на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком по схеме перелета с двумя включениями маршевого двигателя»,— сообщает Роскосмос.

#СпектрРГ: ПУСК! ??



С Байконура в 15:30 мск осуществлен пуск ракеты-носителя «Протон-М». На орбиту будет выведена научная российская обсерватория «Спектр-РГ». Через 9 мин 43 сек состоится отделение головного блока от носителя.



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Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но с тех пор несколько раз откладывался. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

Напомним, новая обсерватория должна заменить на орбите неисправный «Спектр-Р», который перестал принимать команды с Земли.