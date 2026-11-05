Залог остался конфискованным

В связи с отказом супругов Коблевых от выплаты долга Транскапиталбанк обратился в суд, утверждая, что как кредитор имеет право получить свои средства за счет продажи заложенного имущества. Однако Арбитражный суд Адыгеи отказал банку в удовлетворении требований, сославшись на то, что обращение в доход государства имущества имеет целью не восстановление имущественного положения участников гражданского оборота, а реализацию публичного интереса, состоящего в противодействии коррупции. АС Адыгеи подчеркнул, что изъятие активов, приобретенных на неподтвержденные доходы, используется во благо всего общества, направлено на восстановление социальной справедливости и укрепление социальной солидарности в сфере борьбы с коррупцией.