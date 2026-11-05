Залог остался конфискованным
Транскапиталбанку отказали в продаже имущества семьи бывшего главы ВС Адыгеи
Недвижимость Сусаны и Каплана Коблевых, дочери и зятя бывшего главы Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова, не может быть продана для погашения их задолженности перед Транскапиталбанком в объеме более 217 млн руб. Арбитражный суд Адыгеи отказал кредитной организации в обращении взыскания на залог, так как все имущество семьи Траховых-Коблевых общей стоимостью 13 млрд руб. было конфисковано в 2025 году по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.
Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил без изменений решение АС Адыгеи по иску ПАО «Транскапиталбанк (ТКБ Банк)», который просил обратить взыскание на заложенное имущество Сусаны и Каплана Коблевых, продав активы с торгов. В удовлетворении требований банка отказано, материалы опубликованы в картотеке арбитражных дел.
В иске Транскапиталбанка речь шла о земельных участках и коммерческих зданиях, в которых расположены магазины, кафе, аптеки; принадлежавшая супругам Коблевым недвижимость находится в Майкопе и в поселке Яблоновском (пригород Краснодара). Транскапиталбанк сообщил суду, что перечисленное в иске имущество Сусаны и Каплана Коблевых было заложено в период с 2023 по 2024 год по четырем кредитам. Осенью 2025 года супруги Коблевы перестали исполнять свои обязательства перед банком, остаток задолженности составил 217,7 млн руб.
Банк потребовал досрочного погашения долга, запросил в Росреестре данные о залоговом имуществе и получил ответ, что активы Коблевых перешли в собственность Российской Федерации по решению Волжского суда Волгоградской области от 16 сентября 2025 года.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества членов семьи Аслана Трахова, который с 1998 по 2019 год возглавлял судебную систему Адыгеи. В казну отошли 214 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 13 млрд руб.
В частности, Волжский суд признал, что госпожа Коблева с 2002 по 2019 год приобрела 68 объектов недвижимости кадастровой стоимостью 520 млн руб., хотя не имела легальных источников дохода. Ее муж, также не имея доходов от трудовой деятельности, стал владельцем более 500 объектов общей стоимостью в 1,1 млрд руб.
В связи с отказом супругов Коблевых от выплаты долга Транскапиталбанк обратился в суд, утверждая, что как кредитор имеет право получить свои средства за счет продажи заложенного имущества. Однако Арбитражный суд Адыгеи отказал банку в удовлетворении требований, сославшись на то, что обращение в доход государства имущества имеет целью не восстановление имущественного положения участников гражданского оборота, а реализацию публичного интереса, состоящего в противодействии коррупции. АС Адыгеи подчеркнул, что изъятие активов, приобретенных на неподтвержденные доходы, используется во благо всего общества, направлено на восстановление социальной справедливости и укрепление социальной солидарности в сфере борьбы с коррупцией.
Имущество, принадлежавшее Сусане и Каплану Коблевым, не относится к легальным объектам гражданского оборота и вовлечено в экономические правоотношения в отсутствие правовых оснований, говорится в решении суда.
В пресс-службе ПАО «Транскапиталбанк» на запрос “Ъ” не ответили.