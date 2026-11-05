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Выпуск газеты №204/Ч

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СпортХоккей

CAS: IIHF не предоставила оснований для недопуска российских сборных

Международная федерация хоккея (IIHF) не предоставила достаточных доказательств для обоснования отстранения российских сборных от мировых турниров. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).
30 октября CAS обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением суда, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии.
В IIHF считают, что возвращение российских команд сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями, включая «визовые и въездные требования, меры безопасности и логистические ограничения». CAS принял к сведению «неоднозначную реакцию» на решение. В суде подчеркнули, что IIHF «была в курсе возможных последствий этого разбирательства».

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент