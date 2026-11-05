Регулятор одобрил проект реконструкции М-4 «Дон» между Геленджиком и Джубгой

Увеличение числа полос с двух до четырех и создание обходов населенных пунктов позволит вывести грузовой автотранспорт в отдельные потоки. За счет этого снизится напряженность трафика легкового транспорта на популярных курортных маршрутах. По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, реконструкция отрезка Джубга—Геленджик имеет существенное значение как для жителей прибрежных населенных пунктов, так и для автомобилистов, следующих транзитом к курортам Черного моря.