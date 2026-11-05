Регулятор одобрил проект реконструкции М-4 «Дон» между Геленджиком и Джубгой
Участок трассы М-4 «Дон» вдоль черноморского побережья между Геленджиком и Джубгой протяженностью 60 км будет полностью обновлен, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор». Двухполосная автодорога будет расширена до четырех полос на протяжении 24 км, еще 33,9 км нового дорожного покрытия будет построено в обход населенных пунктов. Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на первые три этапа работ; всего в проекте предусмотрено шесть этапов.
Увеличение числа полос с двух до четырех и создание обходов населенных пунктов позволит вывести грузовой автотранспорт в отдельные потоки. За счет этого снизится напряженность трафика легкового транспорта на популярных курортных маршрутах. По словам председателя правления «Автодора» Вячеслава Петушенко, реконструкция отрезка Джубга—Геленджик имеет существенное значение как для жителей прибрежных населенных пунктов, так и для автомобилистов, следующих транзитом к курортам Черного моря.
В ходе реконструкции на трассе построят новые мосты и расширят до четырех полос действующие эстакады. Также будут проведены работы по укреплению горных склонов и выравниванию крутых поворотов, что повысит безопасность движения.