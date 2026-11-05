The Independent: Рубио планирует уйти с поста ради президентских выборов

Президент США Дональд Трамп называл госсекретаря Марко Рубио «идеальным» кандидатом на выборах в 2028 году от Республиканской партии. В конце апреля Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что соратники Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре «серьезного претендента» на пост президента США. В октябре этого года вице-президент страны Джей Ди Вэнс допустил, что будет участвовать в этих президентских выборах. The Independent отмечает, что он станет главным конкурентом Марко Рубио.