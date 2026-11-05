The Independent: Рубио планирует уйти с поста ради президентских выборов
Госсекретарь США Марко Рубио рассматривает возможность ухода в отставку, чтобы баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники в Республиканской партии и британском правительстве.
По словам источников в Республиканской партии, после поражения на промежуточных выборах Марко Рубио уйдет с поста госсекретаря. Один из собеседников заявил, что господин Рубио уже начал дистанцироваться от войны с Ираном ради своего «политического будущего».
Как отмечают источники газеты в британском правительстве, в последнее время Марко Рубио изменил свою риторику в отношении Ирана, что не могло не произвести хорошее впечатление на трех министров иностранных дел Великобритании. Они рассказали, что «хотели бы и дальше с ним работать», сообщает издание.
Президент США Дональд Трамп называл госсекретаря Марко Рубио «идеальным» кандидатом на выборах в 2028 году от Республиканской партии. В конце апреля Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что соратники Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре «серьезного претендента» на пост президента США. В октябре этого года вице-президент страны Джей Ди Вэнс допустил, что будет участвовать в этих президентских выборах. The Independent отмечает, что он станет главным конкурентом Марко Рубио.