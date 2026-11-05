Президент Парагвая Пенья подал в отставку
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил, что уходит в отставку вскоре после того, как в стране разгорелся финансовый кризис. Обращение к народу опубликовано в его аккаунте в X.
«Я принимаю это решение, думая о стабильности нашей страны, общественном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов»,— сказал господин Пенья. Он заверил, что ставит в приоритет «душевное спокойствие парагвайцев, которые доверили свои сбережения финансовой системе».
Решение об отставке будет принимать парагвайский парламент. Утром 5 ноября депутаты собрались на экстренное заседание по вопросу отстранения от должности президента страны вице-президента Педро Аллианы. Их парламентарии считают ответственными за кризис финансовой системы.
В ночь на 3 ноября парагвайский ЦБ ликвидировал крупнейший в стране цифровой банк Ueno, который обслуживал около 3 млн клиентов (60% взрослого населения Парагвая). Причиной была указана неплатежеспособность организации. Люди потеряли доступ к картам, переводам и платежам. Около 32 тыс. человек не могут вывести пенсии.