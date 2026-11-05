Президент Парагвая Пенья подал в отставку

В ночь на 3 ноября парагвайский ЦБ ликвидировал крупнейший в стране цифровой банк Ueno, который обслуживал около 3 млн клиентов (60% взрослого населения Парагвая). Причиной была указана неплатежеспособность организации. Люди потеряли доступ к картам, переводам и платежам. Около 32 тыс. человек не могут вывести пенсии.