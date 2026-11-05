Жителя Адыгеи подозревают в подготовке теракта в торговом центре
Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя аула Новая Адыгея, подозреваемого в подготовке террористического акта в торговом центре «Мега Адыгея-Кубань», сообщили в республиканском управлении ведомства. Кроме того, молодой человек склонял своих знакомых к вступлению в международную террористическую организацию, запрещенную на территории России.
По данным ФСБ, злоумышленник незаконно приобрел и хранил взрывчатое вещество, а затем попытался использовать его для сборки взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждены дела о незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, покушении на совершение террористического акта и содействии террористам в форме вовлечения граждан в организацию. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из этих статей — 20 лет лишения свободы.
Торговый центр «Мега Адыгея-Кубань» в пригороде Краснодара — один из крупнейших торговых объектов в регионе, площадь ТЦ — 124 тыс. кв. м, ежегодный трафик оценивается в 14 млн человек.