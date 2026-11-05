Жителя Адыгеи подозревают в подготовке теракта в торговом центре

По данным ФСБ, злоумышленник незаконно приобрел и хранил взрывчатое вещество, а затем попытался использовать его для сборки взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждены дела о незаконном обороте взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, покушении на совершение террористического акта и содействии террористам в форме вовлечения граждан в организацию. Максимальное наказание по наиболее тяжкой из этих статей — 20 лет лишения свободы.