Долговой вентиль

Ст. 248.2 АПК позволяет запретить судиться за рубежом, но не предусматривает запрет на исполнение уже вынесенного решения арбитража, указывает управляющий партнер АБ a.t.Legal Николай Титов. Он уточняет, что Конституционный суд РФ допускал такое применение нормы, оговаривая, что ее нельзя использовать автоматически. Между тем петербургский суд посчитал, что одного факта санкций против российской компании уже достаточно, чтобы считать доступ к правосудию за рубежом ограниченным, говорит старший партнер «АНП Зенит» Ильдар Багаутдинов. По его словам, с конца 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга последовательно выдавал запреты на исполнение иностранных решений против крупных госкомпаний, но устойчивой практики в других судах пока нет.